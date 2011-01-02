سالانه 10 هزار هکتار از اراضی همدان زیر پوشش آبیاری تحت فشار می رود

محمود فیروز فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: توافقات لازم در خصوص اجرای سالانه 10 هزار هکتار آبیاری تحت‌ فشار در اراضی استان همدان انجام و اجرای این طرح در آغاز شده است.

فیروزفر طرح آبیاری تحت‌ فشار در اراضی استان همدان را طرحی ادامه‌ دار عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح از سالهای گذشته آغاز شده و ادامه دارد.

وی با بیان اینکه 50 درصد از هزینه اجرای آبیاری تحت ‌فشار به صورت کمک بلاعوض از سوی دولت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، اظهار داشت: دولت به ازای هر هکتار حداکثر دو میلیون تومان کمک بلاعوض به کشاورزان پرداخت می کند.

فیروزفر از تصویب 35 میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت ‌فشار، لوله‌گذاری، انتقال آب و آبیاری کم‌فشار در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای استان همدان خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده 100 هزار هکتار از اراضی مستعد باقیمانده در استان همدان زیر ‌پوشش آبیاری تحت‌ فشار قرار می‌گیرد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی همدان افزود: استان همدان در زمینه آبیاری تحت‌ فشار در شش سال گذشته عملکرد مناسبی داشته و به عنوان الگوی آبیاری تحت ‌فشار به منظور استفاده بهینه از منابع آب انتخاب شده است.