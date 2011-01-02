میادین تهران در قالب طرحهای جامع ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در نشست مشترک با شهرداران مناطق 22 گانه و مدیران این حوزه با بیان این مطلب گفت : علاوه بر برنامه ریزی های لازم برای سال آینده ، ضروری است که پروژه های نیمه تمام که امکان افتتاح آنها تا آخر سال میسر بوده ، با جدیت و براساس استانداردها دنبال شده و بخشی از آنها مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

وی از ابلاغ طرح استقبال از بهار طی بهمن ماه سال جاری به مناطق خبر داد و گفت: در این طرح ، از ایده های نو و جدید استفاده شود و از قائم مقام خود خواست تا ضمن بهره گیری از دستاوردهای جدید ، طرحی فاخر و قابل توجه را برای اجرا در سطح شهر آماده و ارائه کند .

معاون هماهنگی و امور مناطق به کارگیری پیمانکاران توانمند برای اجرای پروژه ها را امری ضروری دانست و اظهار داشت: پیمانکارانی که در بخش های مختلف شهرداری تهران مشغول به کار هستند باید از زمان شروع به فعالیت تا زمان بهره برداری ، کار را با جدیت پیش ببرند و وقفه در انجام کار به هیچ عنوان برای ما پذیرفته نبوده و اینگونه پیمانکاران جایی در مجموعه شهرداری نخواهند داشت.

شریفی آغاز فصل زمستان را شروع آماده باش نواحی و ستادهای برف روبی عنوان کرد و از شهرداران مناطق خواست تا با تنظیم برنامه اجرایی و مشخص کردن شرح وظایف برای مدیران و پرسنل هر لحظه و هر زمان آماده خدمت رسانی به شهروندان پس از بارندگی های احتمالی در سطح شهر باشند.

معاون شهردار تهران از ضرورت راه اندازی کمیته فنی در مناطق خبر داد و گفت : لازم است در مناطق کمیته ای تحت عنوان کمیته فنی تشکیل شود تا تعریف پروژه ها و ضرورت اجرای آنها در این کمیته بررسی و پس از تصویب آن به مرحله اجرا درآید ، این امر ضمن جلوگیری از اجرای فعالیتهای غیر ضروری باعث مدیریت بهتر بر هزینه های نیز می شود .

شریفی بازدیدهای میدانی شهرداران مناطق همجوار برای ساماندهی مرزهای مشترک مناطق را امری لازم الاجرا قلمداد کرد و به شهرداران مناطق تاکید کرد که مرزهای مشترک را با دقت بیشتری دنبال کنند و شرح وظایف هر منطقه ، هر ناحیه و هر شخص در زمان های لازم از جمله زمان بارندگی ، تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته شوند.

معاون شهردار تهران ساماندهی میادین شهر، درقالب طرح های جامع را خواستار شد و برگزاری جلسات مشترک با معاونتهای اجرایی ، سازمان زیباسازی و مشاوران مربوطه را امری ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد : با پیاده سازی طرح جامع شبکه حمل و نقل عمومی شهر تهران در مناطق که از سوی معاونت حمل و نقل وترافیک در حال پیگیری است ، هر شهروند که از منزل خود خارج می شود با طی کمتر از 500 متر به یک ایستگاه حمل و نقل عمومی رسیده و از زمان سفر با وسائط نقلیه عمومی بر اساس زمان بندی های از پیش تنظیم شده مطلع شود.

در این نشست هم اندیشی ، مهندس سید محسن اسدی مدیر کل هماهنگی، نظارت و پیگیری نیز از روند تدوین بودجه عمرانی سال 1390 مناطق توضیحاتی مبسوطی را مطرح کرد و برای نخستین بار طی سالهای گذشته ،در دی ماه موضوع پیش بینی بودجه پیشنهادی مناطق آماده ابلاع شد .

همچنین توضیحات مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات پیرامون بودجه عمرانی معارضین ، مدیرعامل سازمان مشارکتهاو سرمایه گذاری در خصوص برنامه های این سازمان و همچنین مسئول امور شورایاری امور مناطق در زمینه شناسایی نخبگان و میزان فرزندان شاهد شهر تهران ، از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست هم اندیشی در ابتدای سه ماهه آخر سال بود.