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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

22 روستای شیروان بی سوادند

22 روستای شیروان بی سوادند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس نهضت سواد آموزی شیروان گفت: 22 روستا در شیروان بی سوادند که تا پایان سال 90 جشن پایان بی سوادی آنان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد کاظم پور صبح یکشنبه در جلسه ای با آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان شیروان اظهار داشت: با توجه به اینکه در شیروان بیش از 100 روستای برخوردار وجود دارد، 68 روستای آن بی سواد بودند که از این تعداد با همکاری مردم و آموزشیاران در 48 روستای این شهر درصد با سوادی به بالای 97 درصد رسیده و 22 روستای دیگر نیز با تلاش آموزشیاران نهضت و استقبال مردم تا پایان سال 90 با سواد می شوند.

وی تصریح کرد: نهضت سوادآموزی این شهرستان در سال 89 در سه بخش کلاس گذاری، آمارگیری و جشن پایان بی سوادی فعالیت داشته که در بخش کلاس آموزی هزار و 45 کلاس تشکیل و از هزار و 280  سواد آموز ثبت نام به عمل آورده است.

وی افزود: نبود فضاهای مناسب برای کلاسهاس نهضت سواد آموزی یکی از مشکلات مهم نهضت سواد آموزی این شهرستان در این زمینه است.

قائم مقام آموزش و پرورش استان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: آموزشیارانی که در نهضت سوادآموزی خدمت می کنند در حقیقت مبلغان اسلام و نقلاب هستند.

حیدر صابری با بیان اینکه از جمله نیازهای اولیه برای هر ملت آموزش همگانی است و هر فرد موظف است در هر زمان و مکانی علم بیاموزد، افزود: اسلام طلب علم را واجب کرده است که این خود نشان از تاکید فراوان اسلام در عرصه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به اینکه استعمار واستثمار با سیاستها و ترفندهای گوناگون درصدد نابودی علم است، بیان داشت: دشمن قصد دارد جهل و نادانی و عدم آگاهی و بی سوادی را در جامعه ایران رواج دهد که خوشبختانه مردم با بصیرت و بینش اسلامی خواسته و هدف آنان را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده اند.

وی کار در عرصه سواد آموزی را یک جهاد در برابر جهل و نابودی ذکر کرد و اظهار داشت: توجهی که امروزه به نهضت سواد آموزی صورت گرفته است نشانگر شیوه خوب مدیریت است که باید در این راستا مشکلات آموزشیاران را نادیده نگرفت و نیازمندیهای آنان را برطرف ودر برنامه ریزیشان کمک فراوانی صورت گیرد.
کد مطلب 1222934

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