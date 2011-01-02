22 روستای شیروان بی سوادند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد کاظم پور صبح یکشنبه در جلسه ای با آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان شیروان اظهار داشت: با توجه به اینکه در شیروان بیش از 100 روستای برخوردار وجود دارد، 68 روستای آن بی سواد بودند که از این تعداد با همکاری مردم و آموزشیاران در 48 روستای این شهر درصد با سوادی به بالای 97 درصد رسیده و 22 روستای دیگر نیز با تلاش آموزشیاران نهضت و استقبال مردم تا پایان سال 90 با سواد می شوند.

وی تصریح کرد: نهضت سوادآموزی این شهرستان در سال 89 در سه بخش کلاس گذاری، آمارگیری و جشن پایان بی سوادی فعالیت داشته که در بخش کلاس آموزی هزار و 45 کلاس تشکیل و از هزار و 280 سواد آموز ثبت نام به عمل آورده است.



وی افزود: نبود فضاهای مناسب برای کلاسهاس نهضت سواد آموزی یکی از مشکلات مهم نهضت سواد آموزی این شهرستان در این زمینه است.



قائم مقام آموزش و پرورش استان خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: آموزشیارانی که در نهضت سوادآموزی خدمت می کنند در حقیقت مبلغان اسلام و نقلاب هستند.



حیدر صابری با بیان اینکه از جمله نیازهای اولیه برای هر ملت آموزش همگانی است و هر فرد موظف است در هر زمان و مکانی علم بیاموزد، افزود: اسلام طلب علم را واجب کرده است که این خود نشان از تاکید فراوان اسلام در عرصه تعلیم و تربیت است.



وی با اشاره به اینکه استعمار واستثمار با سیاستها و ترفندهای گوناگون درصدد نابودی علم است، بیان داشت: دشمن قصد دارد جهل و نادانی و عدم آگاهی و بی سوادی را در جامعه ایران رواج دهد که خوشبختانه مردم با بصیرت و بینش اسلامی خواسته و هدف آنان را به یاس و ناامیدی تبدیل کرده اند.



وی کار در عرصه سواد آموزی را یک جهاد در برابر جهل و نابودی ذکر کرد و اظهار داشت: توجهی که امروزه به نهضت سواد آموزی صورت گرفته است نشانگر شیوه خوب مدیریت است که باید در این راستا مشکلات آموزشیاران را نادیده نگرفت و نیازمندیهای آنان را برطرف ودر برنامه ریزیشان کمک فراوانی صورت گیرد.