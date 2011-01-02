محور "باغچه" به "سادات" تا پایان سال 90 بهره برداری می شود

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: طول کل این محور 28 کیلومتر است که عملیات اجرایی 16 کیلومتر از آن شروع شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان 10 کیلومتر آماده آسفالت و 2.5 کیلومتر نیز قیرپاشی شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ابنیه های این محور بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزرگترین پل این محور به طول 60 متر نیز دارای پیشرفت فیزیکی 40 درصدی است.

حبیبی فعال شدن یک دستگاه سنگ شکن را از مهمترین اقدامات انجام شده در این محور عنوان کرد و افزود: به زودی یک کارخانه آسفالت نیز در محور در حال احداث باغچه به سادات راه اندازی می شود.

وی گفت: بیش از 80 دستگاه بولدوزر، غلتک و لودر با 150 نیروی انسانی در این محور مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل راه و ترابری استان کهگیلویه و بویراحمد کاهش 35 کیلومتری مسیر دهدشت به یاسوج و رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم منطقه را از مهمترین فواید محور جدید باغچه - سادات عنوان کرد.

حبیبی افزود: 30 میلیارد ریال تاکنون برای این محور تخصیص یافته که برای تکمیل آن به 150 میلیارد ریال دیگر نیاز است.