6 دستگاه جدید برای انتقال سالم درختان پایتخت خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مورد نحوه استفاده از دستگاه های جابه جایی درختان اظهار کرد: بر اساس دستور شهردار تهران که به تمام مناطق 22 گانه نیز ابلاغ شده، هیچ منطقه ای برای اجرای طرح های عمرانی خود اجازه قطع حتی یک اصله درخت را هم ندارد و بنا براین در صورت مشاهده قطع درخت، با متخلف به شدت برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در مورد اجرای پروژه های عمرانی که نیازمند انتقال درختان بوده، در ابتدا برنامه ریزی های دقیق و اقدامات کارشناسی شده صورت گرفته و بحث جابه جایی درختان در کمیسیون مربوطه مطرح می شود، افزود: در این زمینه هر منطقه ای باید دو برابر محیط بن درختان را درمکان دیگری که قرار است جابه جایی صورت گیرد، مشخص کرده و این گزارش را برای تصویب به کمیسیون ارائه دهد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با اعلام اینکه هم اکنون شش دستگاه جابه جایی درختان از کشورهای اروپایی برای انتقال درختان در سطح شهر خریداری شده، خاطرنشان کرد: با استفاده از این دستگاه ها می توان هر گونه از درختان را در فصل های مختلف جابه جا کرد.

مختاری با اشاره به انتقال درختان در پروژه پل جوادیه که بدون خشک شدن حتی یک درخت انجام شد، گفت: با استفاده از دستگاه های خریداری شده درختان در حین مراحل جابه جایی، شادابی خود را حفظ کرده و خشک نخواهند شد.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی افراد سود جو در باغات با عدم آبیاری و یا ریختن مواد شیمیایی بر ریشه درختان اقدام به خشک کردن آنها کنند که از طریق شناسنامه و پلاک ثبت درختان می توان علت خشک شدن آنها را بررسی کرده و با متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران افزود: بر اساس لایحه حفظ و گسترش فضای سبز چنانچه فردی اقدام به خشک کردن درختان کند، از طریق مراجع ذیصلاح با برخورد های قانونی مواجه می شود.

مختاری اضافه کرد: به هر حال در بحث جابه جایی درختان، هر گونه درختی با توجه به محیط بن آن ، در سایزهای مختلف توسط دستگاه های جدید خریداری شده با حفظ شادابی در تمام فصول سال منتقل می شود.