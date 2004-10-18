حميد رضا حاج بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر افزود: بر اساس اين قانون 40 هزار نفر از معلمان حق التدريس از تاريخ هفتم مهر ماه سال جاري به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد.
وي خاطرنشان كرد: معلميني كه داراي چهار سال سابقه كار به بالا هستند بدون آزمون ورودي و كساني كه داراي 3 سال سابقه هستند و در آزمون استخدام ادواري شركت كرده و قبول شده اند بدون آزمون و بقيه كساني كه سه سال سابقه كار دارند با آزمون ورودي به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد.
عيدي پيش از موعد براي معلمان :
شوراي نگهبان طرح بكارگيري معلمان حق التدريس را تاييد كرد
شوراي نگهبان قانون اساسي روز دوشنبه طرح بكارگيري معلمان حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه كشور را تاييد كرد.
کد مطلب 122294
نظر شما