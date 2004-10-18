شوراي نگهبان طرح بكارگيري معلمان حق التدريس را تاييد كرد

حميد رضا حاج بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين خبر افزود: بر اساس اين قانون 40 هزار نفر از معلمان حق التدريس از تاريخ هفتم مهر ماه سال جاري به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد.



وي خاطرنشان كرد: معلميني كه داراي چهار سال سابقه كار به بالا هستند بدون آزمون ورودي و كساني كه داراي 3 سال سابقه هستند و در آزمون استخدام ادواري شركت كرده و قبول شده اند بدون آزمون و بقيه كساني كه سه سال سابقه كار دارند با آزمون ورودي به استخدام وزارت آموزش و پرورش درخواهند آمد.



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