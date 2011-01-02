توسعه گردشگری دریایی در پویایی اقتصاد گیلان موثر است

یوسف قاسمی گولک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ظرفیتها و جذابیتهای ساحلی و دریایی کشور ایران بی نظیر است، افزود: سفرهای دریایی و گردشگری دریایی از جذاب‌ ترین سفرهای تفریحی و سیاحتی است که در کشورهای ساحلی و حتی کشورهای بدون دریا طرفداران فراوانی دارد.

وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از کشورها حتی به اندازه یکی از استانهای ایران دارای جاذبه گردشگری نیستند، اظهار داشت: با این وجود توانسته ‌اند با شناخت موقعیت و ظرفیتهای ساحلی و دریایی خود درتوسعه و گسترش این صنعت به خوبی وارد عمل شوند.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس گفت: با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و جاذبه ‌های گردشگری راهکار مناسبی برای جذب و توسعه گردشگری دریایی در کشور اتخاذ شود.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد انگیزه و شناسایی جذابیتهای موجود و افزایش امکانات و سرمایه گذاری در این بخش می‌ تواند در پویایی صنعت گردشگری دریایی موثر باشد.

قاسمی ادامه داد: بخشهای نظیر شرکتهای کشتیرانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی باید در این زمینه فعالتر عمل کرده و با نگاه نو جذابیتهای موجود در این بخش را توسعه و گسترش دهند.

وی بیان داشت: توسعه گردشگری دریایی از نقش عمده و مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و ترویج فرهنگ میان ملتها در جوامع کنونی برخوردار است.

نماینده لاهیجان و سیاهکل یادآورشد: شهرهای ساحلی گیلان به ویژه بندرانزلی به دلیل داشتن تالاب، سواحل بکر و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی خاص از پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری به ویژه گردشگری دریایی بهره مند است که با انجام برنامه‌ ریزی صحیح برای استفاده بهینه از این ویژگیها می ‌توان نقش مهمی در کاهش آمار بیکاری در کشور، استان و منطقه داشت.