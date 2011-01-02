تشکیل وزارت ورزش و جوانان کمک زیادی به ارتقاء ورزش نخواهد کرد

احمد دنیا مالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: نمایندگان مجلس با هدف تقویت حوزه نظارتی بر ورزش تصمیم به وضع قوانینی جدید در ورزش کشور گرفتند و شاید طرح ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دنبال همین مسئله صورت گرفته باشد.

وی افزود: به نظر می آید تشکیل وزارت ورزش و جوانان در این شرایط کمک زیادی به بهبود و ارتقاء سطح ورزش در کشور نخواهد کرد وحتی باعث شود در آینده در این بحث متضرر شویم. بازتاب این تغییر شکل در ماهیت سازمان تربیت بدنی سالهای آینده خود را نشان خواهد داد اما شاید در این مدت بسیاری از فرصت های خوب را برای ارتقاء ورزش از دست بدهیم.

رئیس فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه به نظر می رسد همه چیز دست به دست هم داده تا ورزش کشور صاحب یک وزیر شود گفت: خوب بود پیش از تصمیم گیری نهایی در این خصوص با اهالی ورزش اهم از روسای فدراسیون های ورزشی، مسئولین ورزشی کشور، اساتید دانشگاهی و باشگاه داران صحبت شده و نظرات آنها در شکل گیری این طرح لحاظ می شد تا در آینده دچار مشکلی در اجرای آن نشویم.

وی بیان کرد: هر چند سازمان تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی همین الان هم دولتی هستند اما در آن زمان دولتی تر خواهند شد و مطمئنا در بحث تامین اعتبارات مالی، تصمیم گیری های ورزشی دچار مشکل خواهیم شد.