هیئتهای مذهبی در ترویج فرهنگ حجاب نفش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده مازندران در استانداری افزود: توانمندیهای بانوان در زمینه های مختلف باید شناسایی و نسبت به بهره گیری از این پتانسیل ها در فعالیت های اجرایی استفاده کرد.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به وجود هزار هیئت مذهبی بانوان در استان تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باید از توان هیئت های مذهبی بانوان در استان استفاده کرد.

طاهایی با بیان اینکه کمیته ارزیابی تبلیغ دینی بانوان در استان باید ایجاد شود یادآور شد: فعالیتهای دینی بانوان در ادارات بیشتر شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کمبود امام جماعت در مساجد استان اظهار داشت: به واسطه کمبود این نقصیه بسیاری از مساجد مازندران صرفا در ایام محرم الحرام، صفر و رمضان حالت فعال دارد.

طاهایی با بیان اینکه ساماندهی مبلغات مذهبی باید در دستور کار اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران قرار گرفته است افزود: ترویج قانون هدفمندی یارانه ها در بین بانوان می تواند از طریق مبلغات مذهبی تقویت شود.

وی خواستار برگزاری دوره های آموزشی هدفمندی یارانه ها برای بانوان غیرشاغل، مبلغات مذهبی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مددکاران بهزیستی و خانه دار فراهم شود.

رحمت الله رضوی راد، معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز با اشاره به انجام برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی از سوی این نهاد در ایام سال اظهار داشت: بسیاری از فعالیت های مذهبی استان نیازمند تخصیص اعتبارات وی‍ژه است.

زهرا شرف الدین، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اجرای موفق طرح توانمند سازی مبلغات مذهبی در هفته بسیج گفت: آموزش قانون هدفمند سازی یارانه ها به بانوان در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران با مشارکت اداره کل آموزش و پژوهش استانداری مازندران، نسبت به برگزاری کلاس های قانون هدفمندی یارانه ها در استان اقدام می کند.