کتابی درباره امام خمینی(ره) به زبان روسی منتشر شد‌

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) با شمارگان 3000 نسخه در مسکو به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

کتاب "برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)" که به قلم جواد محدثی است از جمله آثار اخلاقی است که از دیر باز اهل معنا و سالکان راه تهذیب را به خود جلب کرده است.

از ویژگیهای این اثر، غنای محتوا، استناد به آیات و روایات فراوان، طرح مباحث نظری اخلاق و عرفان و اشاراتی بی‌شمار به دقایق عرفانی و نکات بدیع و نظری در این زمینه است.