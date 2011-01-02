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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

کتابی درباره امام خمینی(ره) به زبان روسی منتشر شد‌

کتابی درباره امام خمینی(ره) به زبان روسی منتشر شد‌

کتاب "برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی (ره)" به زبان روسی در مسکو به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) با شمارگان 3000 نسخه در مسکو به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

کتاب "برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)"  که به قلم  جواد محدثی است از جمله آثار اخلاقی است که از دیر باز اهل معنا و سالکان راه تهذیب را به خود جلب کرده است.

از ویژگیهای این اثر، غنای محتوا، استناد به آیات و روایات فراوان، طرح مباحث نظری اخلاق و عرفان و اشاراتی بی‌شمار به دقایق عرفانی و نکات بدیع و نظری در این زمینه است.

کد مطلب 1222973

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