عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص فعالیت‌های کمیته روابط بین الملل برای انتخاب سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ایران گفت: نکته‌ای که در ابتدا باید عنوان کنم و مطرح کردن آنها اذهان عمومی را روشن می کند، این است که من سرمربی تیم‌های ملی، امید و جوانان فوتبال ایران را انتخاب نمی کنم، چرا که نه صلاحیت این کار را دارم و نه اینکه از نظر فنی فدراسیون این اجازه را به من می دهد که برای تیم ملی سرمربی انتخاب کنم، خودم هم به این کار اعتقادی ندارم.

وی با طرح این موضوعات به تشریح فعالیت‌های کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال برای انتخاب مربی واجد شرایط هدایت تیم ملی ایران پرداخت و گفت: کاری که من در کمیته روابط بین الملل انجام می دهم این است که شرایط مربیانی که از کانال‌های صحیح و رسمی به فدراسیون فوتبال و کمیته معرفی می شوند را مورد مطالعه و بررسی قرار دهم و در نهایت گزینه واجد شرایط را به مسئولان فدراسیون معرفی کنم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: ما برای اینکه این مطالعات جهت درستی داشته باشد و به بیراهه نرود، یک چارچوب کلی را برای انتخاب سرمربی تیم ملی تعریف کرده‌ایم. این بدان معناست که سرمربی تیم ملی ایران باید چه شرایطی داشته باشد و تعریف ما از این شرایط چیست.

ترابیان برای انتخاب سرمربی تیم‌های ملی، امید و جوانان فوتبال ایران سه اصل کلی را بیان کرد که کمیته روابط بین الملل آنها را در گزینش خود لحاظ می کند. این سه اصل شامل؛ موارد فنی، برند و شخصیت مربی و مسائل مالی است.

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، این سه اصل را بصورت زیر تشریح کرد: ما مربی که برای هدایت تیم ملی معرفی شده و یا مدنظر داریم را ابتدا از نظر فنی مورد ارزیابی قرار می دهیم. بطور مثال اینکه مربی مدنظر از نظر باشگاهی و ملی چه سابقه‌ای دارد، در کارنامه او چه افتخاراتی در این دو رده دیده می شود، کدام تیم ملی را در چه شرایط هدایت کرده است و... را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما حتی وقفه‌هایی که یک مربی در کارش داشته است را مورد مطالعه قرار می دهیم. برای مثال آقای X که قرار است سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شود، چرا بین کارش در رده ملی و یا باشگاهی وقفه افتاده و علت این وقفه چه بوده است و ... . بعد از بررسی همه جوانب می پردازیم به اینکه مربی مورد نظر چه نتایجی در بازیگری و مربیگری کسب کرده است، البته اولویت ما در این بخش کارنامه او در دوران مربیگری است و اینکه چقدر مربی مورد نظر در این بخش توفیق داشته است. ما همچنین موارد دیگر را نیز را مورد نظر قرار می دهیم که اگر بگویم از فردا گزینه سازی می شود و هر روز یک مربی را برای هدایت تیم ملی در نظر می گیرند!

ترابیان خاطر نشان کرد: بخش دیگری که برای انتخاب سرمربی به آن می پردازیم، برند و شخصیت آن مربی است. برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است که سرمربی تیم ملی چه شخصیت و برندی دارد و جایگاهش در کشورش چگونه است. توجه مربی به مسائل اخلاقی یکی از مواردی که برای انتخاب مدنظر قرار می دهیم و آن مربی باید با فرهنگ و خلق و خوی ما بتواند خود را هماهنگ کند.

وی افزود: مثلا فلان مربی نامی که شاید خیلی‌ها دوست داشته باشند، سرمربی تیم ملی ایران شوند، وقتی بدنش پر از خالکوبی است نمی‌تواند سرمربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران شود و الگوی خوبی برای بازیکنان ما باشد. همانطور که گفتم برند مربی برای ما خیلی مهم است و آدمی را برای هدایت تیم ملی انتخاب می کنیم که امتحان پس داده بوده و دنیا با نام آن مربی غریبه نباشد. در دنیا کم نیستند تیمهایی که مربیان شان باعث شده‌اند نام آن تیم‌ها مطرح شوند. حال تیم ایران که در آسیا دارای جایگاهی ویژه است باید مربی شناخته شده‌ای داشته باشد.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال مسائل مالی را یکی از نکات مهم در عقد قرارداد با مربی آینده تیم ملی برشمرد و گفت: باید مربی را انتخاب کنیم که فدراسیون فوتبال امکان برآوردن خواسته‌های مالی‌اش را داشته باشد و توقعات او را برآورده کند. البته مربی آینده تیم ملی هم خواسته‌هایی از ما دارد که تنها به مسائل مالی خلاصه نمی‌شود. اینکه چه امکاناتی برای او می توانیم تامین کنیم، یکی از نکات تعیین کننده است.

وی ادامه داد: داشتن کمپ تیم‌های ملی، آکادمی پیشرفته فوتبال، هتل مناسب و ... یکی از برگ‌های برنده فدراسیون فوتبال برای استخدام مربی است. ما امکاناتی داریم که در مذاکرات با مربیان مختلف وقتی آنها را مطرح می کنیم، تمایل شان برای عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران بیشتر می شود. خوشبختانه امروز در کمپ تیم‌های ملی امکاناتی هستند که شاید در بیشتر کشورهای اروپایی هم نمونه آن وجود نداشته باشد.

ترابیان تاکید کرد: تلاش ما براین است که مربی آینده تیم ملی با خود هفت تا دستیار به ایران نیاورد و به جای دستیاران مختلف خارجی از مربیان جوان ایرانی کنار خود استفاده کند. با این کار تعدادی جوان ایرانی هم کنار یک مربی بزرگ خارجی پرورش پیدا می کنند.

"اولویت فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی جهت کدامیک از تیمهای بزرگسالان، امید و جوانان است؟"، ما برای انتخاب سرمربی این سه تیم اولویت همزمان داریم و از آنجائیکه وقت نداریم با مربیان مختلف جهت هدایت این سه تیم در حال مذاکره هستیم. البته اگر بخواهم اولویت برای این سه تیم تعیین کنم، ابتدا تیم امید، بعد تیم بزرگسالان و در نهایت تیم جوانان خواهد بود.

وی با بیان اینکه احتمال دارد و ممکن است، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان تا پیش از آغاز جام ملتهای آسیا معرفی شود، افزود: پس از آنکه سرمربی تیم ملی انتخاب شد و با او قرارداد امضا کردیم، از شما خبرنگاران دعوت می کنیم تا در هتل آکادمی فوتبال حضور پیدا کنند. در آن نشست ضمن معرفی سرمربی از خبرنگاران می خواهیم تا در نشست خبری با مربی تیم ملی فوتبال شرکت کنند.