علي احمدي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به همكاري هاي گسترده ايران در بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران، گفت : به نظر مي رسد بازرسي ها ونتايج آن كه مويد فعاليت صلح آميز جمهوري اسلامي ايران است تاثير چنداني در نحوه تصميم گيري شوراي حكام ندارد .
وي درخصوص پيشنهاد معامله اتحاديه اروپا به ايران مبني برمحروميت از حق برخورداري از چرخه سوخت در قبال روش سوخت هسته اي به ايران و رفع بخشي از محدوديت ها وتحريم هاي اقتصادي و تكنولوژيكي گفت : اين درخواست هم خلاف منشور ملل متحد و ان پي تي و حتي خلاف مفاد پروتكل الحاقي است .
نماينده مردم ممسني افزود : سابقه سياست هاي ديرينه اروپا نشان داده است كه آنها به هيچ عنوان پايبند به تعهدات و ضمانت ها نيستند و همواره در تعقيب منافع خود در پرتو تحولات منطقه اي و جهاني تغيير موضع مي دهند ، حتي پس از توافقات هسته اي تهران اين تغيير رفتار و عهد شكني در فاصله چند ماه به خوبي آشكار شد حال چگونه مي توان پيشنهاد تعهدات بلند مدت را پذيرفت ودرقبال آن ملتي را از حق طبيعي خود محروم كرد .
وي سرعت تحولات بين المللي و تاثير آنها بر منافع كشورها را زمينه ساز كم دوامي ضمانتهاي بين المللي خواند .
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش ديگري از اين گفتگو تاكيد كرد : تكنولوژي هسته اي چرخه سوخت در ايران بومي شده و هيچ كس نمي تواند اين روند را متوقف كند .
احمدي افزود : درعين حال هيچ منطقي نمي پذيرد كه هزينه پايين و مطمئن توليد سوخت هسته اي در كشور را ناديده بگيريم و به اميد كمك كشورهاي ديگر با هزينه هاي غير قابل پيشبيني و عدم اطمينان دراستمرار بنشينيم .
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درگفتگو با "مهر" :
پيشنهاد اروپا نه عقلاني است و نه در چارچوب ميثاق ملي و ادبيات ديني ايران مي گنجد
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد : پيشنهاد هسته اي اروپا به اين معناست كه استقلال كشور را در تامين نيازهاي حياتي ملت ناديده بگيريم و به بيگانه وابسته شويم كه اين نه از حيث عقلاني و منطقي پذيرفتني است و نه در چارچوب ميثاق ملي و ادبيات ديني ايران مي گنجد .
علي احمدي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به همكاري هاي گسترده ايران در بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران، گفت : به نظر مي رسد بازرسي ها ونتايج آن كه مويد فعاليت صلح آميز جمهوري اسلامي ايران است تاثير چنداني در نحوه تصميم گيري شوراي حكام ندارد .
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