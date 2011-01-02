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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

اورنیوز مطرح کرد:

جزئیات بودجه دولت عراق در سال 2011 / بودجه ای بیشتر از سه کشور عربی!

جزئیات بودجه دولت عراق در سال 2011 / بودجه ای بیشتر از سه کشور عربی!

یک سایت خبری در عراق به نقل از منابع ویژه خود نوشت: حقوق رئیس جمهور عراق 7 برابر بیشتر از حقوق رئیس جمهور آمریکاست و در کل حقوق روسای سه گانه این کشور 21 درصد از بودجه را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری اورنیوز به نقل از منابع آگاه مالی و نظارتی در عراق نوشت: حقوق رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق حتی از حقوق همتایان آنها در کاخ سفید نیز بالاتر است. بر این اساس، حقوق رئیس جمهور عراق در مقایسه با رئیس جمهور آمریکا 7 برابر بیشتر است.

این پایگاه خبری در ادامه به نقل از منابعی که خواستار افشای نام خود نشده اند، می نویسد: 21 درصد از بودجه عراق در سال 2011 صرف حقوق روسای سه گانه عراق، نمایندگان پارلمان و کارکنان این دستگاهها خواهد شد.

این در حالی است که "موسی فرج" رئیس سابق کمیته شفاف سازی دولت عراق درباره اینکه 60 درصد از بودجه این کشور در سال 2011 صرف حقوق دستگاههای وابسته به روسای سه گانه شود، هشدار داده است.

از سوی دیگر، بنابر اعلام منابع موثق بودجه عراق در سال 2011 به بیش از 80 میلیارد دلار خواهد رسید که با مجموع بودجه سه کشور عربی (سوریه، لبنان و اردن) برابری می کند.

کد مطلب 1222981

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