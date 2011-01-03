وعده بیمه 150 هزار هنرمند صنایع دستی محقق نشد

حسن پیکام با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: 10 ماه از وعده بیمه هنرمندان صنایع دستی می گذرد اما تنها تعداد محدودی از هنرمندان بیمه شده اند درحالی که معاونت صنایع دستی قول داده بود امسال 150هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی بیمه می شوند.

وی ادامه داد: از مدتها پیش اتحادیه های صنایع دستی کشوری پیگیر بیمه هنرمندان بودند و تا حدی توانستند کار را به نتیجه برسانند اما اکنون که ادامه آن به دست مسئولان دولتی افتاده است باید دید چه نتیجه ای از آن حاصل می شود.

پیکام با اعلام اینکه نمی دانیم پولی که برای بیمه هنرمندان تامین شده صرف چه اموری می شود افزود: اگر امسال هنرمندان بیمه شوند می توان از اعتبارات کل سال استفاده کرد.