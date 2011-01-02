ارتقای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در البرز دنبال می شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارتقای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موجبات ارتقای سطح علمی این مرکز را فراهم می کند و باعث می شود که بخش بیشتری از پتانسیلها شکوفا شود.

وی ادامه داد: در زمینه ارتقای این پژوهشکده، بسیاری از دستگاه های ذیربط موافقت خود را اعلام کرده اند ضمن اینکه وزارت علوم نیز در صورت تامین شرایط مد نظر، در این خصوص همکاری خواهد داشت.

این مسئول بیان کرد: البته وزارت علوم برای ارتقای مرکز یادشده، شرطهایی گذاشته و اگر این مرکز پارامترهای لازم را داشته باشد، وزارت علوم نیز موافقت خود را اعلام خواهد کرد و ارتقای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تسریع می یابد.

ارتقای پژوهشکده محیط زیست نیز دنبال می شود

وی عنوان کرد: همچنین ارتقای پژوهشکده محیط زیست نیز دنبال می شود و قرار است این مرکز به پژوهشگاه تبدیل شود تا بتوانیم شاهد گسترش کمی و کیفی فعالیتها و تحقیقات در آن باشیم.

نماینده کرج در خانه ملت افزود: این مرکز یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی ایران و خاورمیانه خواهد شد و از این نظر، جنبه های علمی بین المللی آن نیز افزایش خواهد یافت.

اکبریان اضافه کرد: وجود این مرکز باعث می شود که پتانسیلهای علمی استان البرز بیش از قبل شکوفا شود و بخشی از ظرفیتهای محقق نشده وارد مرحله بهره برداری شوند.

وی یادآور شد: مراکز تحقیقاتی بسیار مهمی در استان البرز وجود دارند که از میان آنها می توان به پژوهشگاه مواد و انرژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال اشاره کرد.