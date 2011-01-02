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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

واردات خودرو از گمرک مشهد و سرخس آغاز شد

واردات خودرو از گمرک مشهد و سرخس آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات خراسان رضوی از آغاز واردات خودرو از گمرک مشهد و سرخس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعودعاطفی اظهارداشت: با افتتاح سالن تجاری فرودگاه مشهد، از امروز مرحله اول صادرات فرش و زعفران از سالن تجاری فرودگاه مشهد عملیاتی می شود.

عاطفی گفت: با آغاز به کار این بخش، کل تشریفات مرتبط با صادرات زعفران و فرش در این مکان مستقر و فعالیت صادرکنندگان این کالاها تسهیل می شود.

مدیرکل گمرک مشهد همچنین از آغاز واردات خودرو در گمرک های مشهد و سرخس خبر داد و تصریح کرد: از این پس خودروهای وارداتی علاوه بر گمرکات فعلی از این دو شهر وارد کشور می­شوند.

وی ادامه داد: ارزش صادرات استان در ۹ ماه اول سال جاری از مرز یک میلیارد دلار گذشته و در این مدت حجم کالاهای صادر شده ۴۶ و ارزش آن 31.8 درصد رشد داشته است.
 

کد مطلب 1223022

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