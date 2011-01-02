جدول زمان برگزاری آزمونهای ایلتس دانشگاه آزاد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز، متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس می توانند در آزمون های رسمی آیلتس این مرکز تا 14 اسفند سال جاری شرکت کرده و نتایج خود را قبل از پایان سال دریافت کنند.

داوطلبان می توانند در 7 بهمن، 28 بهمن، 7 اسفند و 14 اسفند ماه در این آزمون شرکت کنند.