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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۱

جدول زمان برگزاری آزمونهای ایلتس دانشگاه آزاد تا پایان سال

جدول زمان برگزاری آزمونهای ایلتس دانشگاه آزاد تا پایان سال

مرکز برگزاری آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ های برگزاری آزمون ایلتس این دانشگاه را تا پایان سال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز، متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس می توانند در آزمون های رسمی آیلتس این مرکز تا 14 اسفند سال جاری شرکت کرده و نتایج خود را قبل از پایان سال دریافت کنند.

داوطلبان می توانند در 7 بهمن، 28 بهمن، 7 اسفند و 14 اسفند ماه در این آزمون شرکت کنند.

زمان آزمون آکادمیک/جنرال آخرین مهلت نام نویسی زمان آزمون مکالمه نتایج آزمون

7 بهمن 89  

27 ژانویه 2011

 آکادمیک

21دی

11 ژانویه

29 دی-3 بهمن

19-23 ژانویه

20 بهمن

9 فوریه

28 بهمن 89 

17 فوریه 2011

 آکادمیک/ جنرال

12 بهمن

1 فوریه

20 تا 24 بهمن

17-22 فوریه

11 اسفند

2 مارس

7 اسفند 90

26 فوریه 2011

 آکادمیک

20 بهمن

9 فوریه

28 بهمن تا 3 اسفند

17 تا 22 فوریه

20 اسفند

11 مارس

14 اسفند 89

5 مارس 2011

 آکادمیک/ جنرال

27 بهمن

16 فوریه

5 تا 9 اسفند

24 تا 28 فوریه

27 اسفند

18 مارس
کد مطلب 1223030

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