جدول زمان برگزاری آزمونهای ایلتس دانشگاه آزاد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز، متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس می توانند در آزمون های رسمی آیلتس این مرکز تا 14 اسفند سال جاری شرکت کرده و نتایج خود را قبل از پایان سال دریافت کنند.
داوطلبان می توانند در 7 بهمن، 28 بهمن، 7 اسفند و 14 اسفند ماه در این آزمون شرکت کنند.
|زمان آزمون
|آکادمیک/جنرال
|آخرین مهلت نام نویسی
|زمان آزمون مکالمه
|نتایج آزمون
|
7 بهمن 89
27 ژانویه 2011
|آکادمیک
|
21دی
11 ژانویه
|
29 دی-3 بهمن
19-23 ژانویه
|
20 بهمن
9 فوریه
|
28 بهمن 89
17 فوریه 2011
|آکادمیک/ جنرال
|
12 بهمن
1 فوریه
|
20 تا 24 بهمن
17-22 فوریه
|
11 اسفند
2 مارس
|
7 اسفند 90
26 فوریه 2011
|آکادمیک
|
20 بهمن
9 فوریه
|
28 بهمن تا 3 اسفند
17 تا 22 فوریه
|
20 اسفند
11 مارس
|
14 اسفند 89
5 مارس 2011
|آکادمیک/ جنرال
|
27 بهمن
16 فوریه
|
5 تا 9 اسفند
24 تا 28 فوریه
|
27 اسفند
18 مارس
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