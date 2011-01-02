۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

نجار در جمع خبرنگاران:

تحقیقات در حوزه مواد مخدر باید بومی سازی شود

دبیر کل ستادمبارزه با مواد مخدر گفت: باید با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی در سراسر کشور تحقیقات در حوزه مواد مخدر را بومی سازی کرد تا راهکارهای براساس شرایط استانها اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار یکشنبه در حاشیه هشتمین همایش تجلیل از آثار مکتوب در حوزه مواد مخدر با اشاره به تدوین نقشه راه جامع در عرصه مبارزه با مواد مخدر گفت: در تهیه این نقشه جامع به دنبال راهکارهای نوین در مقابله با عرضه، درمان و پیشگیری در حوزه مواد مخدر هستیم.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر رویکرد علمی و تخصصی را در تهیه این نقشه جامع پیش گرفته بر همین اساس از پژوهشگران برای همکاری دعوت به عمل آورده است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر سعی در بومی کردن تحقیقات در کشور دارد تا از این طریق تحقیقات و راهکارهای اتخاذ شده متناسب با شرایط استانها باشد.

وی افزود: در حال حاضر کارهای ابتدایی در تهیه این نقشه جامع آغاز شده که با استفاده از تجربیات سالهای گذشته تکمیل می‌شود.

