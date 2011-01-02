زیرساختهای گردشگری در استان قزوین باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت:‌ توسعه زیرساخت های گردشگری یکی از راه های جذب گردشگر در ایام خاص از سال از جمله عید نوروز است.

وی افزود: با توجه به پتانسیل و ظرفیتهایی که در زمینه گردشگری در استان قزوین وجود دارد باید تلاش کرد زیرساختهای موجود در این خصوص توسعه بیشتری پیدا کند.

عجم با تاکید براینکه قزوین باید به مقصد و هدف گردشگری تبدیل شود تصریح کرد:‌ یکی از راه های تحقق این امر معرفی جاذبه ها و مناطق مختلف گردشگری استان به مردم است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی قزوین و قرار گرفتن این استان در شاهراه اصلی ارتباطی کشور خاطرنشان کرد:‌ باید از این موقعیت به منظور معرفی هرچه بیشتر و بهتر قزوین و جاذبه های گردشگری آن استفاده کرد.

استاندار قزوین در ادامه بر تشکیل کمیته های مختلف ستاد تسهیلات نوروزی تاکید کرد و گفت: کمیته های مختلف باید از هم اکنون کار خود را آغاز کنند تا در ایام نوروز بهترین خدمات به مسافران نوروزی در قزوین ارائه شود.

وی یادآور شد:‌ میزان آمادگی استان در ایام نوروز برای پذیرایی از مسافران باید بیشتر از دیگر زمان ها باشد.

عجم به فرمانداران شهرستان های استان قزوین نیز توصیه کرد جلسات ستاد تسهیلات نوروزی را برگزار کرده و نسبت به تشکیل کمیته های مختلف اقدام کنند.