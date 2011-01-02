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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

845 پروانه ساختمان در گرگان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه یک شهرداری گرگان گفت: در 9 ماهه امسال برای ساخت و ساز در محدوده این شهرداری 845 پروانه ساختمان صادر شد.

بهرام غریب آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حالیکه  آمار  پروانه های صادره در مدت مشابه سال گذشته حدود 509 پروانه بوده است.

وی گفت: تعداد پروانه های ساختمانی که  در محدوده شهرداری منطقه یک گرگان صادر شده در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه متراژ بناهایی که امسال برای آن پروانه صادر شده حدود 120 هزار متر مربع است، ادامه داد: برای تعداد 280 بنا نیز در این مدت گواهی پایان کار صادر شد.

 وی از شهروندان خواست تا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده افراد سودجو قبل از اقدام برای هرگونه معامله زمین و مسکن به شهرداری مراجعه کنند.
کد مطلب 1223039

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