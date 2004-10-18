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۲۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۲

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگار" مهر":

تاكنون هيچ كس نگفته كه مهرعليزاده از من حمايت كرده است

عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت بااشاره به اينكه تاكنون هيچ كس درمحافل ورزشي عنوان نكرده كه مهرعليزاده از كانديداتوري من حمايت كرده است،گفت: برمبناي يك تصميم كاملا شخصي كانديداي رياست كميته ملي المپيك شدم.

عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيات دولت درنشست خبري خود با خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگار" مهر" مبني برارائه نامه اي ازسوي هاشمي طبا به رئيس كميته بين المللي المپيك درخصوص اعمال نظرمقامات دولتي ايران درانتخابات كميته ملي المپيك و احتمال خارج شدن روند انتخابات ازشرايط دموكراتيك وهمچنين مباحثي كه دربرخي محافل ورزشي درراستاي حمايتهاي مهرعليزاده ازوي براي اين انتخابات مي شود، ازارسال اين نامه اظهاربي اطلاعي كرد وگفت: طبيعتا ما كميته ملي المپيك را يك نهاد غيردولتي مي دانيم كه داراي ارتباط غيرتشكيلاتي با سازمان تربيت بدني است وفكرمي كنيم كه اين دونهاد بايد درجهت گسترش ورزش كشوربا يكديگرهمكاري كنند.

سخنگوي دولت متذكرشد كه تا به امروزهيچ كس غيرازشما درمحافل ورزشي عنوان نكرده بود كه آقاي مهرعليزاده ازمن حمايت كرده اند.
رمضان زاده گفت: من ازابتداي كارم علاقمند به فعاليت درحوزه هاي مربوط به جوانان بودم ودرخصوص كانديداتوري درانتخابات كميته ملي المپيك نيزبدون مشورت با كسي ودرراستاي تصميمي شخصي اين كاررا انجام داده ام وهنوزهم نمي دانم كه بايد تا آخركاربمانم يا انصراف دهم كه بستگي به تحولات بعدي دارد.

کد مطلب 122305

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