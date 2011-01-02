فهرست داروهای ممنوعه سال2011 تغییر کرد/ دو داروی ممنوعه خارج شدند

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آئین نامه کنترل دوپینگ فیفا برای سال 2011 تغییرات چندانی نداشته و تنها فهرست داروهای ممنوعه دوپینگ از 12 به 13 رده افزایش یافته است. بر اساس رده اضافه شده (s0) به نهادهای ملی مبارزه با دوپینگ کشورها اجازه داده شده تا چنانچه در کشور دارویی توسط ورزشکاران با هدف افزایش عملکرد ورزشی استفاده شود ولی در لیست داروهای ممنوعه نیست می تواند راسا آن دارو را در کشور خود ممنوع اعلام کند.

وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه جدید یک دارو (متیل هگزامین) از لیست داروهای محرک (s6) حذف و به لیست داروهای خاص اضافه شده است. همچنین دارویPRP که طبق آئین نامه سال گذشته جزو داروهای دوپینگ محسوب می شد ازفهرست داروهای ممنوعه حذف شد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال همچنین یادآور شد: طبق آئین‌نامه سال 2010 ورزشکاران موظف بودند برای استفاده از برخی داروهای استنشاقی برای درمان آسم و استفاده های موضعی که جنبه درمانی داشت فرم های اظهارنامه را تکمیل کنند که از ابتدای سال 2011 مصرف کلیه داروهای ممنوعه که مصرف درمانی دارند نیاز به تکمیل فرم TUE دارند و در واقع فرم اظهارنامه جهت استفاده معافیت درمانی حذف شد.

هاشمیان در پایان تصریح کرد: برای اطلاع بازیکنان فهرست داروهای ممنوعه در سال 2011 و آئین نامه کنترل دوپینگ بزودی از طریق سایت فدراسیون فوتبال در اختیار جامعه فوتبال قرار خواهد گرفت.