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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

1400 قالیباف آذربایجان غربی کارت مهارت فنی دریافت کردند

1400 قالیباف آذربایجان غربی کارت مهارت فنی دریافت کردند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: هزار و 400 قالیباف استان تاکنون کارت مهارت فنی دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جعفرصادق اسکندری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با نماینده مردم خوی در مجلس افزود: تاکنون دو هزار و 700 نفر قالیباف به منظور اخذ کارت مهارت فنی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده اند.

وی با اشاره به جمعیت 100 هزاری نفری قالی بافان در استان اظهار داشت: معرفی یک هزار و 400 قالی باف در مقابل 100 هزار نفر کم است و به بسیج همگانی نیاز دارد تا بخش اعظمی از بافنده هایی که در اولویت قرار دارند را بهره مند کنیم.

اسکندری حجم تولیدات فرش دستبافت آذربایجان غربی 424 هزار مترمربع در سال اعلام و خاطرنشان کرد: افزون بر 85 درصد این تولیدات صادراتی هستند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در میان فرش های دستبافت آذربایجان غربی، ریز ماهی خوی و افشار تکاب به خاطر ویژگی های طرح، نقشه از جایگاه جهانی برخوردار هستند.

کد مطلب 1223061

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