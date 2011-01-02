15 درصد مبتلایان به دیابت بالای 30 سال سن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه رضایی در سمینار دیابت و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دیابت را شایع ترین بیماری ناشی از اختلا لات متابولیسم و هفتمین علت مرگ ومیر در جوامع غربی دانست.

وی افزود: دیابت ازنظر هزینه درمانی و میزان از کارافتادگی یکی از مهم ترین مسا ئل بهداشتی درمانی انسا ن ها است.

وی گفت: در ایران نیز حدود 4-3 میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند و حدود 15 درصد از افراد بالای 30 سال عدم تحمل گلوکز دارند که حدود یک چهارم آنها در آینده دچار دیابت آشکار خواهند شد.



رضایی، هدف های مراقبت تغذیه ای در کنترل دیابت را کنترل سوخت و ساز بیماران ازطریق اصلاح عادت های غذایی و شیوه ی زندگی دانست.

وی افزود: رسیدن به نتایج متابولیک شامل حفظ سطح گلوکز خون در حد طبیعی و یا نزدیک به آن جهت پیشگیری از عوارض حاد ومزمن دیابت است و حفظ چربی ها و لیپوپروتئین ها در حد طبیعی جهت کاهش خطر بیماری های عروقی، کنترل فشار خون جهت کاهش خطر بیماری های عروقی لازم است.



وی در ادامه، موارد دیگراز اهداف مراقبت های تغذیه ای را پیشگیری و درمان عوارض مزمن دیابت، اصلاح دریافت غذایی و تصحیح شیوه ی زندگی برای پیشگیری و درمان چاقی، دیس لیپیدمی، بیماری های قلبی عروقی، فشارخون و نفروپاتی، بهبود سلامتی با انتخاب غذاهای سالم و فعالیت بدنی، شرح نیازهای تغذیه ای فرد با درنظرگرفتن علایق فرهنگی و شخصی و ایجاد انگیزه برای تغییر شیوه ی زندگی عنوان کرد.