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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۴

کلاس مربیگری هندبال و پینگ پنگ بانوان در همدان دایر شد

کلاس مربیگری هندبال و پینگ پنگ بانوان در همدان دایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: کلاس مربیگری درجه سه هندبال و پینگ پنگ بانوان در شهرستانهای همدان و ملایر از توابع استان همدان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در کلاس مربیگری درجه سه هندبال بانوان، 25 شرکت کننده زیر نظر فریبا فتاحی مدرس فدراسیون هندبال کشور آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

این کلاس مربیگری به مدت سه روز در سالن ورزشی ابن سینای شهر همدان دایر شده است و در پایان از شرکت کنندگان آزمون تئوری و عملی مربیگری گرفته می شود.

همچنین یک دوره کلاس تئوری و عملی مربیگری درجه سه رشته پینگ پنگ بانوان در خانه پینگ پنگ شهید احدیان شهرستان ملایر دایر شده است.

در این کلاس مربیگری نیز 30 نفر از علاقه مندان به این رشته به مدت سه روز زیر نظر طیبه کیان پور مدرس فدراسیون پینگ پنگ کشور با آخرین فنون مربیگری این رشته ورزشی آشنا می شوند.

کد مطلب 1223068

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