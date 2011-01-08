حامد اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مرحله سوم رقابت‌های لیگ ژیمناستیک در سه دسته برتر، دسته یک و دو در کرمانشاه برگزار شد و مرحله چهارم آن اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود. میزبان مرحله نهایی لیگ هنوز مشخص نیست اما با توجه به تغییر رئیس فدراسیون باید برای برگزاری مرحله نهایی مجددا با فدراسیون هماهنگی کنیم.

وی با بیان اینکه لیگ ما باید لیگی به روز و با اعمال قوانین جهانی باشد، افزود: ورزشکاری در این رشته ورزشی موفق است که همیشه در تلاطم تمرین و مسابقه قرار گیرد. با این شرایطی که ژیمناست ما دارد نمی‌تواند هر روز راهی یک رویداد بین‌المللی یا اردوی تدارکاتی خارج از کشور شود باید با کمک برگزاری رقابت‌های داخلی همین شرایط را با رقابت در داخل کشور برای وی مهیا کنیم.

رئیس سازمان لیگ ژیمناستیک خاطرنشان کرد: رقابت‌های این رشته مانند رشته‌های تیمی، رزمی یا حتی دوچرخه‌سواری و دوومیدانی نیست که هر لحظه امکان تغییر نتیجه در آن وجود داشته باشد. ورزشکاران ما با قابلیت‌های خود مشخص هستند. با این حساب نتیجه هر مرحله از مسابقه از قبل پیش‌بینی شده است مگر اینکه اتفاقی برای آن ورزشکار بیافتد.

وی در خصوص مشکلات برگزاری دیدارهای لیگ، گفت: متاسفانه از بین سه مرحله از برگزاری این دیدارها تنها یک بار تلویزیون اقدام به پخش مسابقات کرد. عدم توجه رسانه‌های کشور مشکل بزرگی پیش روی ژیمناستیک کشورمان است.

وی در تشریح این مسئله خاطرنشان کرد: هیچ نامی از ژیمناستیک برده نمی‌شود مگر نتیجه‌ای از آن باشد. این مسئله باعث می‌شود تا هم مردم، هم ورزشکار و هم باشگاه‌ها کمتر رغبت کنند به این رشته آمده و در آن سرمایه گذاری کنند. برای همین در رقابت‌های لیگ بیشتر حضور هیئت‌ها پر رنگ است تا باشگاه‌ها. باشگاه‌ها توقع دارند وقتی در یک رشته ورزشی سرمایه‌گذاری می‌کنند نامی ازآنها برده شود اما زمانیکه رسانه‌ها به ما توجه نمی‌کنند آنها سرمایه‌گذاری خود را در این رشته محدود خواهند کرد.

اخوان با بیان اینکه حضور باشگاه‌ها باعث رشد بعد قهرمانی ژیمناستیک می‌شود، تصریح کرد: زمانیکه باشگاه‌ها برای حضور در هر رشته‌ای علاقه مندی نشان بدهند ژیمناست ما از نظر مالی تامین و دغدغه کمتری برای ادامه کار دارد.

رئیس سازمان لیگ ادامه داد: ما با همین امکانات و شرایط محدود تلاش می‌کنیم لیگ ژیمناستیک را حفظ کنیم. فعلا زمینه افزایش رقابت‌ها وجود ندارد و باید به برگزاری همین چهار مرحله اکتفا کنیم هر چند که خود من عقیده دارم باید لیگ ژیمناستیک 12 مرحله ای شود اما در حال حاضر به هیچ عنوان زمینه افزایش مراحل لیگ وجود ندارد.

وی با ابراز خرسندی از تغییر رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت: امیدواریم با این تغییرات مدیریتی بتوانیم مشکلات این رشته را آن طور که شایسته ورزش پایه ژیمناستیک است حل کرده و راهی جدید را در این رشته شروع کنیم. این تغییر مدیریتی از سوی سازمان، یعنی اینکه مسئولین رویکرد مثبتی به ما دارند.

وی که سابقه چندین ساله در برگزاری لیگ دارد، تصریح کرد: ما باید با همین رویکرد، مسابقات را در سه دسته و با حضور جوانان بالای 14 سال، در همین چهار مرحله ادامه دهیم. بیشتر ورزشکاران ما تک اسباب کار هستند به همین دلیل بحث امتیاز ژیمناست های شش وسیله کار را با تک اسباب ها جدا کردیم تا همه زمینه رشد در هر رشته تخصصی را داشته باشند.

رئیس سازمان لیگ در پایان با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم لیگی پویا داشته باشیم باید در تمام زمینه‌ها چون باشگاه ها، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تربیت ورزشکار و مربی و حضور رسانه‌ها کار بیشتری انجام دهیم، گفت: اگر بتوانیم سال آینده لیگ را در 6 مرحله برگزار کنیم کار بزرگی انجام داده ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قبلا این پیشنهاد را به مسئولین فدراسیون داده بودم که قهرمان رقابت‌های لیگ راهی یک تورنمنت یا مسابقه بین‌المللی شود اما این مسئله تحقق نیافت. قصد دارم باز هم این مسئله را درخواست کنم در این صورت تیم قهرمان لیگ در پایان مسابقات به عنوان نماینده ایران با کمک و حمایت فدراسیون راهی رقابت‌های برون مرزی شود و این مسئله رقابت را میان تیم‌ها برای کسب سکوی قهرمانی بیشتر کند.