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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

افزایش 2 درصدی پژوهش‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال جاری تعداد پژوهش‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین یاوری یکشنبه در هشتمین جشنواره معرفی آثار مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: به این جشنواره 84 کتاب، 21 پژوهش، 73 پایان نامه، 32 مقاله علمی و 35 داستان کوتاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: میزان کتابها در حوزه مبارزه با مواد مخدر 25 درصد، پژوهشها 22 درصد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر در ستاد مبارزه با مواد مخدر تمهیداتی اتخاذ شده تا پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای افراد در کوتاهترین زمان پذیرش شده و هزینه آنان به افراد پرداخت شود.

وی افزود: در سال جاری حدود 50 جلد کتاب در عرصه مبارزه با مواد مخدر تدوین و چاپ شده که تا آخر سال تمامی این کتابها در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1223086

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