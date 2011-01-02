به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین یاوری یکشنبه در هشتمین جشنواره معرفی آثار مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: به این جشنواره 84 کتاب، 21 پژوهش، 73 پایان نامه، 32 مقاله علمی و 35 داستان کوتاه ارسال شده است.

وی ادامه داد: میزان کتابها در حوزه مبارزه با مواد مخدر 25 درصد، پژوهشها 22 درصد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر در ستاد مبارزه با مواد مخدر تمهیداتی اتخاذ شده تا پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای افراد در کوتاهترین زمان پذیرش شده و هزینه آنان به افراد پرداخت شود.

وی افزود: در سال جاری حدود 50 جلد کتاب در عرصه مبارزه با مواد مخدر تدوین و چاپ شده که تا آخر سال تمامی این کتابها در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.