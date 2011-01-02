ورزشکاران کونگ فو گلستان صاحب کارت هوشمند می شوند

هانی تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کارت شناسایی هوشمند در دو طرح متفاوت که یکی برای شناسایی مسئولان هیئت کونگ فو استان و دیگری برای ورزشکاران تحت پوشش هیئت کونگ فو استان گلستان صادر می شود.

سرپرست هیئت کونگ فو استان گلستان گفت: در این کارتها وضعیت کامل ورزشکار از نظر بیمه، درجه فنی و پزشکی درج شده که با این کار می توان سطح آمادگی ورزشکار را در نظر گرفت و برای شرکت در رقابتها و تورنمنتهای بین المللی استفاده کرد.

وی درباره راه اندازی سایت هیئت کونگ استان اشاره کرد و گفت: بزودی سایت هیئت کونگ فو استان با نام خود هیئت کونگ فو در استان راه اندازی خواهد شد و علاقمندان به این رشته جذاب ورزشی می توانند تمامی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط را از طریق این سایت دریافت کنند.

تاجیک افزود: بیش از چهار هزار نفر ورزشکار در 13 سبک در رشته کونگ فو در سطح استان مشغول فعالیت هستند که بعد از رشته ورزشی فوتبال، کونگ فو استان بیشترین ورزشکار را به خود اختصاص داده است.



