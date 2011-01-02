آغاز به کار اعضای غیردائم شورای امنیت/ وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان

آغاز به کار اعضای غیردائم جدید شورای امنیت

در نخستین روز سال 2011 میلادی و بدون برگزاری مراسمی خاص پرچم 5 عضو غیردائم شورای امنیت در سازمان ملل متحد به زیر کشیده شده و پرچم 5 عضو جدید برافراشته شد.

به این ترتیب اوگاندا، ترکیه، مکزیک، ژاپن و اتریش پنج عضو غیردائم پیشین جای خود را به آفریقای جنوبی، هند، آلمان، پرتغال و کلمبیا دادند.

آلمان همچنین موضوع تغییر ساختار شورای امنیت را در دستور کار خود دارد، امری که مستلزم موافقت هر 5 عضو صاحب حق وتو است. همچنین این کشور به همراه برزیل و هند متقاضی عضویت دائم در شورای امنیت هستند. هم اکنون آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان

سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان هم اکنون شاهد بالاترین میزان خشونتها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است، چنانچه آمار تلفات غیرنظامیان در سال 2010، 20 درصد و شمار عملیاتها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 2 هزار و 400 غیرنظامی کشته و بیش از 3 هزار و 800 نفر زخمی شدند. همچنین عامل مرگ سه افغانی از چهار مورد گزارش شده عناصر غیر دولتی بوده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

صهیونیستها کنفرانس سازمان ملل متحد درباره نژادپرستی را بایکوت کردند

درحالیکه قرار است کنفرانس سازمان ملل متحد درباره نژادپرستی سپتامبر 2011 در نیویورک با حضور کشورهای عضو این نهاد بین المللی برگزار شود، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: کنفرانس دوربان (که در سال 2001 در آفریقای جنوبی درباره نژادپرستی برگزار شد) خشم و نفرت علیه اسرائیل و ملت یهود را نشان داد و زخمهایی بر جا گذاشته که همچنان التیام نیافته اند.

در این بیانیه آمده است : در شرایط فعلی با توجه به اینکه کنفراس آتی سازمان ملل متحد را در راستای کنفرانس دوربان می دانیم، در آن هرگز شرکت نخواهیم کرد.

حمایت "بان کی مون" از ریاست جمهوری "الحسن واتارا" در ساحل عاج

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد طی یک تماس تلفنی حمایت خود را از "الحسن واتارا" رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج اعلام کرد.

وی همچنین از لوران گباگبو رئیس جمهوری خود خوانده خواسته است تا به خشونتها در این کشور پایان دهد.

ناظران سازمان ملل بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۸ نوامبر(هفتم آذرماه ) واتارا را به عنوان برنده انتخابات معرفی کردند، اما گباگبو که نزدیک به یک دهه در ساحل عاج قدرت را در دست داشت، حاضر نشد از ریاست جمهوری کناره گیری کند.