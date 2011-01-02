تغییر نرخ تاکسی ها از ماه آینده/ ممنوعیت افزایش قیمت در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه سیصد و چهل و سومین جلسه غیرعلنی شورای شهر اسلامی با بیان اینکه نرخ کرایه‌ها تاکسی‌ها تا پایان فروردین 15 درصد افزایش می یابد گفت: از ابتدای ماه آینده تا پایان فروردین ماه به طور میانگین 15 درصد نرخ کرایه تاکسی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین نرخ کرایه اتوبوس، میدل‌باس و مینی بوس‌های بخش خصوصی نیز افزایشی معادل 17 تا 18 درصد خواهند داشت و سرویس‌های مدارس نیز مطابق با افزایش کرایه تاکسی‌ها 15 درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمت آژانس‌ها با وزارت بازرگانی در چالش هستیم زیرا شورا خود را برای تعیین نرخ آژانس‌ها محق می‌داند ولی وزارت بازرگانی تاکید دارد افزایش نرخ را باید طبق سنوات گذشته آنها تعیین کنند.

دانشجو با بیان اینکه نرخ‌های تعیین شده مطابق با توصیه‌های دولت بوده است گفت: شهرداری و شورا در اجرا شدن هرچه بهتر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تلاش می‌کنند و ارقام تایید شده با ارقام اعلام شده از سوی دولت تطابق داشته و کمی پایین‌تر از نرخ پیشنهادی از سوی شهرداری است.

وی در پاسخ به برخی از گلایه‌ها که روند نهایی شدن افزایش نرخ حمل و نقل عمومی را طولانی عنوان کرده بودند گفت:‌ پس از رسیدن نامه از سوی استانداری موضوع در شورا مطرح شد و در جلسه‌ای که با حضور من و آقای چمران برگزار شد، با اعضای ستاد سوخت کشور تبادل نظر کردیم و سپری شدن چنین زمانی برای تصمیم گیری و هماهنگی‌های لازم عادی است.

دانشجو با بیان اینکه هیچگونه تغییری در نرخ بلیت‌های مترو و اتوبوس‌های بلیتی رخ نخواهد داد، گفت: هیچ تاکسی و اتوبوس بخش خصوصی حق ندارد تا پایان این ماه و نصب برچسب‌های جدید قیمتها را افزایش دهد و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: این ارقام تا پایان فروردین ماه اعمال می‌شود و بعد از آن شورا پیشنهاد شهرداری را برای سال 1390 بررسی می‌ کند.

دانشجو در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که نرخهای اعلام شده از سوی شورا از روز پنجشنبه توسط فرمانداری اعلام شده بود گفت: براساس قانون شورای شهر متولی تعیین نرخ حمل و نقل عمومی است و باید نرخ‌های جدید توسط شورا به تصویب برسد و به فرمانداری ابلاغ و سپس توسط فرمانداری به سازمان تاکسیرانی ابلاغ شود که این پروسه زمانبر است.

وی ادامه داد: تاکسیهای دوگانه سوز که با افزایش نرخ گاز روبرو هستند بر سهمیه بنزین‌شان افزوده شده و هیچگونه دلیلی برای افزایش قیمت در ماه جاری وجود ندارد زیرا تاکسی‌ها سوخت یارانه‌ای برای این ماه دریافت کرده‌اند.