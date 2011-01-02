یک سوم پرونده های قضایی گلستان به پزشکی قانونی ارجاع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدباقر ثمینی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: در سال گذشته 47 هزار فقره پرونده در این مرکز رسیدگی شد.

با بیان اینکه در 9 ماه سال جاری 40 هزار و 800 پرونده به این مرکز ارسال شد، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.



قربانی ثمینی با اشاره به گستردگی و تنوع کارشناسی پرونده ها ی ارجاعی به پزشکی قانونی گفت: در بیش از 40 زمینه تخصصی فعالیت می شود و بیشترین میزان مراجعه به پزشکی قانونی با 30 درصد میزان مراجعه در زمینه نزاع بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12.6 درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان ادامه داد: حوادث ترافیکی نیز با مرگ و میر 522 نفری در 9 ماهه امسال 13.3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از این میزان حوادث برون شهری 1.1 درصد، حوادث در جاده های روستای43.1 درصد و بیشترین میزان را دارا است.

وی افزود: در کشور مرگ و میر در جاده های روستایی 10 درصد و در استان 17.8 درصد را شامل می شود.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به سرنشینان و راکبان موتور سیکلت است که شامل 47 درصد کل مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی است و رتبه اول کشور را دارا هستیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.4 درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: بیش از 50 درصد متوفیان حوادث ترافیکی بین 15 تا 25 سال هستند.



وی اظهار داشت: 99 درصد کارشناسی های پزشکی قانونی استان صحیح هستند و اعتراضی به آنها نشده است.



وی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در کارشناسی های سرپایی حداقل یکساعت و نیم و در معاینه اجساد حداکثر 2 ساعت اعلام کرد.



وی گفت: پزشکی قانونی، کارشناسی استفاده از علم پزشکی در جهت اجرای عدالت و بسیار وسیع است و موضوعات مختلفی به آن متصل است.

وی افزود: پیچیدگی روابط اجتماعی باعث شده نیاز به پزشکی قانونی کرد بیشتری پیدا کند اما با وجود بسط و گسترش پزشکی قانونی حتی یک سوم منابع هم در اختیار نیست و پزشکی قانونی استان تنها 57 نفر پرسنل دارد.