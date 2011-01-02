برخی مدارس با کمبود امکانات آموزشی مواجه اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی درباره کمبود امکانات آموزشی در تعدادی از مدارس کشور گفت: این را قبول داریم که تعدادی از مدارس با کمبود امکانات آموزشی مواجه هستند. در سراسر کشور مدارس گوناگون داریم. یکسری از مدارس هستند که از امکانات بسیار پایینی برخور دارند. برنامههایی برای تجهیز این مدارس شروع کردهایم.
وی افزود: توافقنامهای با استانداری تهران برای اختصاص تجهیزات آموزشی به 500 مدرسه شهر تهران صورت گرفت که بر این اساس چهار میلیارد اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش ی افزود: همچنین توجه بیشتری به سرانهها خواهیم داشت. اعتقاد من بر این است که به سمتی حرکت کنیم تا مدارسی که از امکانات کمتری برخوردار هستند، به آنها توجه بیشتری صورت گیرد.
حاجی بابایی در پاسخ به سئوالی درباره سلیقهای عمل کردن برخی از مدارس غیرانتفاعی در اخذ شهریهها گفت: سازمان مدارس غیرانتفاعی هم بخشنامه صادر میکند و هم روی عملکرد این مدارس نظارت دارد. طبق قانون مشخص کرده دریافت شهریهها باید به چه میزانی باشد، اگر جایی واقعا خلافی وجود دارد یا کسی رعایت نمیکند، باید والدین نامه بنویسند تا ما هم بررسی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر واقعا خلافی وجود داشته باشد، برخورد خواهیم کرد. دوباره به طور رسمی اعلام کردهایم هیچگونه افزایش شهریه نداریم، این بحث کاملا مشخص است.
وی خاطر نشان کرد: البته در مواردی هم اغراقهایی از سوی برخی صورت میگیرد، ما مواردی داشتهایم که اولیا قبلا مواردی را به ما اعلام کردهاند بعد در زمان پیگیری انکار میکنند. ما چگونه باید بررسی کنیم؟ بالاخره یک کسی باید باشد که بگوید از من اینقدر پول دریافت شده تا بررسی کنیم، ولی وقتی چنین چیزی وجود ندارد، چه تخلفی قابل بررسی است.
حاجی بابایی افزود: مدارس غیرانتفاعی در سطح کشور فراوانند و اکثریت بالایی واقعا رعایت میکنند، ولی بعضی موارد پیش میآید موردی به ما بگویند تا پیگیریکنیم.
وی تصریح کرد: البته مدارسی هم هستند که فوق برنامه دارند که با هیئت امناء توافق میکنند و با توافق اولیا مبلغی را به عنوان فوق برنامه دریافت می کنند که کاملا توافقی است.
وزیر آموزش و پرورش درباره فراهم سازی زیرساختهای آموزش شنا در مدارس ابتدایی اظهار کرد: بر اساس گزارشی که دریافت کردیم از یک میلیون دانش آموز حدود 250 هزار نفر توانستهاند دورههای آموزش شنا را ببینند. کار در حال انجام است اما قطعا نمیتوانیم صد در صد دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهیم زیرا بعضی از مناطق کشور استخر ندارند. البته در تمام سفرهای استانی دولت برای ساخت یک استخر در هر شهرستانی مصوبه داریم.
وی افزود: 116 استخر داریم که میخواهیم به 400 عدد برسانیم. این کار در حال انجام است. مدیران و مسئولان مدارس تمام تلاش خود را به این سمت سوق دادهاند و خوشبختانه موفق هم بودهاند. خوشبختانه در شهر تهران، اصفهان و بسیاری از مناطق کشور این طرح موفقیت آمیز بوده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: هم اکنون در نخستین سال اجرای این طرح هستیم، اگر 50 درصد هم به اهداف خود برسیم، به نظرم طرح موفقی خواهد بود و سالهای بعد هم به اهداف مورد نظر نزدیکتر خواهیم شد.
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