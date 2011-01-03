داوران دومین جشنواره نمایشنامه نویسی منطقه ای قلم سبز معرفی شدند

محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: "نغمه ثمینی"، "حسینعلی شوندی" و "خسرو سینا" به عنوان اعضای هیئت داوران دومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی قلم سبز که برگزیدگان آن تا پایان هفته جاری معرفی مکی شوند، انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به این که جشنواره قلم سبز به صورت منطقه ای برگزار می شود و بنا به بررسی های بعمل آمده به منظور بهره گیری از توان کارشناسان ارزنده کشور مقرر شد که اعضای هیئت داوری این جشنواره به کارشناسان و نمایشنامه نویسان مطرح کشور و استان واگذار شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان هدف از برگزاری این جشنواره را تحکیم جنبه های مستقل هنر نمایشنامه نویسی و در عین حال، تقویت بنیان های فرهنگی تئاتر منطقه غرب کشور، معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات یک ساله نمایشنامه نویسان در استان های غرب، شمال غرب و جنوب غربی کشور اعلام کرد و گفت: در جشنواره امسال نمایشنامه نویسانی از 9 استان "آذربایجان غربی"، "همدان"، "کرمانشاه"، "لرستان"، "اردبیل"، "خوزستان"، "آذربایجان شرقی"، "ایلام" و "کردستان" حضور دارند .

شریفی افزود: کلیه آثار راه یافته به بخش پایانی کدبندی شده و بدون معرفی نویسنده در اختیار اعضای هیئت داوران قرارگرفته است که این داوران نیز هریک بر اساس معیارهای تعریف شده امتیازهای مدنظر را اعلام کرده و جهت ارزیابی نهایی در جلسه ای با حضور هر سه داور نفرات برتری که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، مجددا مورد ارزیابی نهایی قرارگرفته تا نفرات برتر این جشنواره با اجماع نظر داوران معرفی شوند.