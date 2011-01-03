دکتر سید مصطفی شهرآئینی درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد انگیزه‎های گرایش به رشته تخصصی خود گفت: در ایران ورود به رشته‏های دانشگاهی خیلی با اطلاعات قبلی نیست زیرا دانش آموز فبل از کنکور تلاش می‎کند که کنکور را پشت سر بگذارد، زیاد برایش مهم نیست که وارد چه رشته‎ای بشود فقط ورود به دانشگاه برایش مهم است. تعداد اندکی هستند که از قبل اطلاعات کافی به رشته‏ای که می‎‏خواهند وارد شوند دارند. من هم از این قاعده مستثنی نبودم اما در میان رشته‎های علوم انسانی فلسفه رشته‏ای بود که من از دوره دبیرستان به آن علاقه داشتم اما اصلاً فکر نکرده بودم که این رشته را در دانشگاه ادامه بدهم.

وی افزود: اما پس از ورود به دانشگاه و بعد از آشنایی نسبی‏ای که با فلسفه پیدا کردم از اواسط دوره لیسانس علاقه‎مند شدم و احساس کردم رشته‎ای است که دوست دارم و می‎توانم ادامه بدهم.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز درمورد مطرح بودن انگیزه‏هایش در حال حاضر همچنین اظهارداشت: بعد از اتمام دوره لیسانس این رشته برای من جلوه دیگری پیدا کرد چنانچه احساس کردم می‏شود در این رشته کار کرد و خدماتی هم به جامعه و هم به خودم انجام دهم. حالا در کنار اینکه این رشته، شغلی برایم فراهم می‎کند و مدرکی گرفتیم خود آدم هم می‏تواند متحول بشود. این انگیزه‏ها روز به روز از دوران کارشناسی به اینطرف هر روز درمن قویتر و شدید‎تر شده‎اند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی خود گفت: یکی از پرسشهای اصلی من این است که این رشته چه کاربردی برای انسان امروز دارد و بعد از آن، چه استفاده‏ای عملی در جامعه خود من به عنوان یک فرد مسلمان ایرانی می‏تواند داشته باشد. به این جهت دغدغه من در رشته فلسفه این است که چرا ما هیچ وقت تلاش نکردیم فلسفه را به زبان اصیل خودمان یعنی زبان فارسی ترویج کنیم، زیرا میان تفکر و زبان چنانچه هایدگر هم مطرح کرده پیوند خیلی عمیقی وجود دارد و تا اندیشه‏ای به زبان مادری مطرح نشود آن عمق لازم را پیدا نمی‎کند.

شهرآئینی در پایان یادآور شد: بنابراین اکنون که بومی‌سازی علوم انسانی مطرح است اگر قرار است این اتفاق در رشته فلسفه بیفتد باید اول فلسفه با زبان فارسی اندیشیده و نوشته شود تا بتواند مخاطبان فارسی زبان (مخاطب ایرانی امروزی) با آن ارتباط برقرار کند.