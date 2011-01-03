احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان تربیت بدنی بر اساس صورتجلسه ای که در این زمینه تنظیم شده مسئولیت کنترل دوپینگ در حوزه فوتبال را به فدراسیون فوتبال واگذار کرده و به تازگی نقطه نظر جدیدی مبنی بر اینکه اختیارات کمیته پزشکی در بخش دوپینگ از سوی سازمان تربیت بدنی به تشکیلات "نادو" واگذار شود، مطرح نشده است.

هاشمیان یادآور شد: در صورتی که ضرورت چنین واگذاری احساس شود این درخواست باید از سوی مسئولان رده بالای فدراسیون از سازمان تربیت بدنی اتفاق بیفتد که چنین درخواستی برای واگذاری کنترل دوپینگ به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مطرح نشده است.

وی تاکید کرد : فدراسیون فوتبال و کمیته پزشکی همچنان متولی کنترل دوپینگ در فوتبال هستند و جابجایی مسئولیتی در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال درخصوص تاخیر این کمیته در ارائه گزارش کنترل دوپینگ به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، گفت: کمیته پزشکی همواره ازهمکاری با نادو استقبال کرده و ارائه گزارش به این ستاد جزو وظایف ماست که این گزارش نهایی شده و حداکثر تا روز سه شنبه به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ارائه خواهد شد.