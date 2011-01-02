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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

1890 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

1890 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: در 9 ماه سال جاری با صدور 213 فقره پروانه بهره برداری یک هزار و 890 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در استان انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

 محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان سرمایه گذاری برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرده است، افزود: به لحاظ اشتغالزایی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد رشد را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در این مدت به ترتیب مربوط به گروه های صنایع غذایی با 52 فقره، محصولات چوبی با 29 فقره و محصولات نساجی با 21 فقره بوده است.

رییس صنایع و معادن گیلان گفت: به لحاظ سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری نیز گروههای صنایع غذایی با 530 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 360 میلیارد ریال و محصولات لاستیکی و پلاستیکی با 236 میلیارد ریال در رده های نخست قرار دارند.

وی همچنین ادامه داد: دراین مدت بیشترین اشتغالزایی در بخش صنعت استان مربوط به گروه های صنایع غذایی با 880 نفر، ساخت ماشین آلات و تجهیزات با 350 نفر و محصولات فلزی با 330 نفر بوده است.

کد مطلب 1223142

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