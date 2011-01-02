1890 میلیارد ریال سرمایه گذاری صنعتی در گیلان انجام شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان سرمایه گذاری برای سه هزار نفر شغل ایجاد کرده است، افزود: به لحاظ اشتغالزایی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 درصد رشد را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در این مدت به ترتیب مربوط به گروه های صنایع غذایی با 52 فقره، محصولات چوبی با 29 فقره و محصولات نساجی با 21 فقره بوده است.

رییس صنایع و معادن گیلان گفت: به لحاظ سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری نیز گروههای صنایع غذایی با 530 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 360 میلیارد ریال و محصولات لاستیکی و پلاستیکی با 236 میلیارد ریال در رده های نخست قرار دارند.

وی همچنین ادامه داد: دراین مدت بیشترین اشتغالزایی در بخش صنعت استان مربوط به گروه های صنایع غذایی با 880 نفر، ساخت ماشین آلات و تجهیزات با 350 نفر و محصولات فلزی با 330 نفر بوده است.