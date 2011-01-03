کاوه مهرابی که هفته گذشته با کسب 4 رای از 5 رای ماخوذه به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی بدمینتون (BWF) انتخاب شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این انتخاب خوشحال شدم چون به واسطه آن به صورت اتوماتیک‏وار عضویت فدراسیون جهانی را هم گرفتم.

وی با تاکید بر اینکه اولین ایرانی عضو هیئت رئیسه BWF نیست، یادآور شد: مهدی کرباسیان عضو این هیئت رئیسه بوده و هستند. در مجموع هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون حدود 20 نفر عضو دارد که حضور دو ایرانی در میان آنها قابل توجه است. این افتخاری برای بدمینتون و حتی ورزش ایران است.

ملی‏پوش بدمینتون کشورمان با یادآوری اینکه مقر فدراسیون جهانی بدمینتون در مالزی است، خاطرنشان کرد: نخستین اجلاس اعضای هئیت رئیسه این فدراسیون خردادماه سال آینده در چین برگزار می‎شود. فکر می‏کنم این نخستین نشستی باشد که در آن شرکت خواهم کرد.

* حضور شما در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون چه تاثیری به حال بدمینتون ایران خواهد داشت؟ آیا بهبود موقعیت این رشته ورزشی در کشورمان را موجب خواهد شد؟

مهرابی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به طور حتم مهدی کرباسیان پیش از من اقدامات لازم را انجام داده است، اظهارداشت: در هر حال من هم برای توسعه بدمینتون تمرکز خواهم کرد. اما نمی‎توانم به طور مستقیم روی بدمینتون ایران تمرکز داشته باشم. چراکه حضورم در هیئت رئیسه BWF یک مسئولیت بین‏المللی را برایم ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: البته من وآقای کرباسیان تنها نمایندگان غرب آسیا در هیئت رئیسه BWF هستیم. حتما با تمرکز بیشتر روی بدمینتون این منطقه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بهبود وضعیت بدمینتون ایران درعرصه بین‏المللی هم خواهیم کرد.

* کاوه مهرابی تا چه زمانی رئیس کمیسیون ورزشکاران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی خواهد بود؟

ملی‎پوش بدمینتون باز کشورمان در پاسخ به این پرسش با یادآوری اینکه در جریان بازی‎های المپیک پکن به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد، گفت: تقریبا دو سال از زمان عضویتم مانده است. با توجه به انتخاب انجام شده دو سال باقی مانده را به عنوان رئیس سپری می‌کنم. اما پس از آنکه مدت زمان چهارساله عضویتم تمام شد در واقع ریاستم هم تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: می‌خواهم بعد از اتمام این دوره دوباره در انتخابات کمیسیون ورزشکاران شرکت کنم تا به عنوان رئیس این کمیسیون و عضو هیئت رئیسه فعالیت‎هایم را دنبال کنم. نمی‎خواهم پس از اتمام دو سال باقی مانده فعالیت‎هایم دراین زمینه متوقف شود. در عین حال کسب سهمیه المپیک را هم به عنوان هدفی جدی دنبال می‎کنم.

کاوه مهرابی که دو هفته پیش به عنوان سفیر صلح، دوستی و ورزش انتخاب شد، گفت: به فاصله کمی بعد از این انتخاب عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شدم. اینها اتفاقات قشنگی بود که برایم افتاد.