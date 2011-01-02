نصب دستگاه RVR در فرودگاه رشت تاخیر پروازها را کاهش می دهد

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جلوگیری از تاخیر پرواز در مواقع مه شدید و کمک جانبی به سیستم کمک ناوبری ILS و بهبود در ارائه گزارش هواشناسی نصب دستگاه RVR در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ضروری است.

وی بیان داشت: با هدف کاهش تاخیرهای احتمالی در نیمه دوم هر سال و با توجه به اینکه رودخانه تشت رود از محدوده فرودگاه رشت عبور کرده و خود از عوامل مه گرفتگی صبحگاهی و شبانگاهی است بر ضرورت نصب دستگاه RVR از سوی اداره کل هواشناسی استان تاکید کرد.

مدیرکل فرودگاه گیلان همچنین نصب کنتور برق در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت، سیستم خودکار گزارش هواشناسی و نصب نمایشگر LED برای نشان دادن هوای مقاصد پروازی و نیز آگاهی بخشی در مورد موضوعات شرکت فرودگاههای کشور به مسافران مستقر در سالنهای انتظار و ترانزیت فرودگاه رشت از هواشناسی استان گیلان خواسته شد.

وی درادامه با اعلام اینکه فرودگاه عامل رشد اقتصادی و توسعه‌ پایدار است، گفت: ارزش و اهمیت فرودگاهها در دنیای امروز به حدی است که برخی کارشناسان، فرودگاهها را لوکوموتیو اقتصادی هر کشور توصیف می کنند.

رضوانی خاطر نشان کرد: حمل و نقل هوایی به دلیل فراهم کردن خدمات گسترده، ایمن و سریع در جابجایی بار و مسافر نقش ویژه ای در صنعت حمل و نقل کشورها ایفا می کند.

وی تاکید کرد: همانطوری راهها و بزرگراهها در حمل و نقل جاده ای و راه آهن در حمل و نقل ریلی زیربنایی ترین بخش هستند، فرودگاهها نیز زیربنایی ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی به حساب می آیند

مدیرکل فرودگاه گیلان ادامه داد: بنابراین برنامه ریزی مالی و افزایش بهره وری اقتصادی فرودگاهها از مهمترین رویکردهای صنعت حمل و نقل هوایی و ایجاد فرصتها برای رفاه مردم و درآمدزایی بیشتر منطقه و استان است.