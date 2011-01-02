انجام سه شیوه جدید جراحی عروق مغز در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، عبدالکریم رحمانیان افزود: در گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نمازی شیراز فعالیتهایی انجام می شود که تنها در بخشی از نقاط کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از جمله این موارد درمانهای اندوواسکولار (داخل عروقی) است که در آن برخی ضایعات عروقی مغز که قابل جراحی نیست یا جراحی برای آنها خطرناک است از این شیوه درمان می شوند.

عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: به جز موارد ذکر شده ضایعاتی که در نقاطی از مغز هستند که دسترسی به آنها خطرساز است و مشکلات و عوارضی بدنبال دارد نیز با شیوه های مداخله ای مانند آنژیوگرافی از داخل رگ درمان می شوند.

رحمانیان گفت: استفاده از این روشها نیاز به دانش و همچنین تکنیکها و مواد ویژه ای از جمله لوله های خاصی دارد که بتواند از عروق عبور کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این امکانات در بیمارستان نمازی شیراز وجود دارد، اظهار داشت: جراحیهای بسته داخل عروق مغز پیش از این در چند شهر محدود در کشور از جمله تهران انجام می شد اما از سال گذشته این شیوه درمان در بیمارستان نمازی شیراز نیز اجرا می شود.

این جراح عروق مغز که با همکاری تیم جراحی گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نمازی شیراز تاکنون حدود 32 بیمار را با این شیوه درمان کرده اند، گفت: در صورتیکه در شیراز شرایط اجرای این شیوه درمان بوجود نیامده بود به دلیل ریسک بالای جراحی در این 32 بیمار، انجام جراحی امکانپذیر نبود و یا بیماران مجبور به سفر به تهران بودند که هزینه های هنگفتی را برای خانواده بیمار به دنبال داشت.

رحمانیان افزود: پیوند رگ مغز یکی دیگر از جراحیهایی است که در بیمارستان نمازی شیراز برای نخستین بار در جنوب کشور انجام شده و این درحالیست که در کل کشور نیز گزارشی از این نوع جراحی نداشته ایم.

وی بیان کرد: در این شیوه جراحی ما از رگ پوست سر شریان را جدا می کنیم و آن را به رگ مغز پیوند می زنیم.

این جراح عروق مغز گفت: پیوند رگ مغز در موارد خاصی انجام می شود که خون رسانی مغز دچار مشکل باشد یا مجبور باشیم که رگ اصلی مغز را به علل خاصی ببندیم.

رحمانیان جراح این سه شیوه جراحی عروق مغز در شیراز افزود : تاکنون دو بیمار در بیمارستان نمازی از این طریق درمان شده اند.

وی در مورد سومین شیوه درمان ضایعات عروق مغز که برای نخستین بار در جنوب کشور در شیراز انجام می شود نیز گفت: در حال حاضر روش خاصی برای جراحی آنوریزم مغزی در بیمارستان نمازی اجرا می شود که نسبت به شیوه درمان پیشین دارای برتریهایی است.

رحمانیان افزود: تاکنون 20 بیمار در بیمارستان نمازی با این شیوه درمان شده اند که نسبت به استفاده از روش کلاسیک نتیجه بهتری دریافت کرده اند.

این جراح عروق مغز گفت: در این روش جدید میزان استخوانی که برداشته می شود کمتر است و برش پوست سر نیز کمتر و احتمال آسیبهای مغزی هم به مراتب پایین تر است.

رحمانیان بیان کرد: بیمارستان نمازی شیراز در حال حاضر مرکز جراحی و درمان ضایعات عروق مغز در جنوب کشور است به همین دلیل دارای اهمیت ویژه ای است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان دانشگاه و بیمارستان همکاریهای مناسبی در جهت تامین امکانات مورد نیاز این مرکز دارند، تصریح کرد: بر همین اساس خرید یک دستگاه میکروسکوپ پیشرفته جراحی عروق مغز برای این بیمارستان تصویب شده که به زودی خریداری می شود.

وی افزود: با راه اندازی این میکروسکوپ خدمات بهتری به بیماران ارایه خواهد شد.

رحمانیان گفت: فعالیتهای درمانی که در حال حاضر در زمینه درمان ضایعات عروقی مغز، چه به صورت جراحی و چه بصورت اندوواسکولار ‌ در بیمارستان نمازی شیراز انجام می شود در حد استانداردهای بسیار بالای جهانی است.