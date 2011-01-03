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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۲

زایشگاه بیمارستان امیرالمومنین پایگاه هوایی بوشهر راه اندازی شد

زایشگاه بیمارستان امیرالمومنین پایگاه هوایی بوشهر راه اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان 150 تختخوابی امیرالمومنین گفت: زایشگاه جدید بیمارستان امیرالمومنین پایگاه نیروی هوایی بوشهر راه اندازی شد.

دکتر رضا قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این زایشگاه که دارای تجهیزات نوین است شش پزشک متخصص زنان و زایمان، 14 ماما و متخصص بیهوشی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در این زایشگاه زایمان بدون درد با استفاده از گاز اتوتکس که بدون عوارض است انجام می گیرد، اظهار داشت: به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعه کنندگان هستیم و خدمات برای بیمه شدگان نیروی هوایی رایگان است.

رئیس بیمارستان امیرالمومنین نیروی هوایی بوشهر گفت: باتوجه به اینکه پزشکان مادران را به زایمان طبیعی و بدون درد توصیه می کنند برای توجه بیشتر به این روش تعرفه عمل سزارین بیشتر از زایمان طبیعی تعیین شده است.

کد مطلب 1223151

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