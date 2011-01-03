زایشگاه بیمارستان امیرالمومنین پایگاه هوایی بوشهر راه اندازی شد

دکتر رضا قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این زایشگاه که دارای تجهیزات نوین است شش پزشک متخصص زنان و زایمان، 14 ماما و متخصص بیهوشی فعالیت می کنند .

وی با بیان اینکه در این زایشگاه زایمان بدون درد با استفاده از گاز اتوتکس که بدون عوارض است انجام می گیرد، اظهار داشت: به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعه کنندگان هستیم و خدمات برای بیمه شدگان نیروی هوایی رایگان است .