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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی حمله تروریستی به کلیسای اسکندریه را محکوم کرد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی حمله تروریستی به کلیسای اسکندریه را محکوم کرد

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با شدیدترین واژه‌ها حمله تروریستی روز اول سال نو میلادی به شهروندان در کلیسایی در اسکندریه مصر را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان کنفرانس اسلامی، اکمل الدین احسان اغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با ابراز تسلیت خود به دولت و مردم مصر و همچنین خانواده قرباینان برای مجروحین این اقدام تروریستی آرزوی بهبودی عاجل کرد و تأسف عمیق خود را از همزمانی این حمله با جشن سال نو میلادی ابراز کرد.

وی از مردم شهر اسکندریه به طور خاص و مردم مصر به طور کلی خواست از این حملات و تلاشهایی که برای ایجاد تفرقه میان مردم یک جامعه صورت می گیرد اعلام برائت کنند.

وی همچنین از مردم خواست که اتحاد و منافع کشور خود را که تنها از راه اتحاد علیه تروریسم بدون درنظرگیری نژاد، فرقه یا دین تحقق  می یابد حفظ کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی حمایت خود را از تلاشهای صورت گرفته از سوی دولت مصر برای دفع خطر و مقابله با تروریسم در تمام اشکال ، تجلیات و منابع آنها اعلام کرد.

کد مطلب 1223154

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