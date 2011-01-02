برنامه جمهوریخواهان برای انتخابات 2012؛ آمریکا در آستانه تغییرات اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در مطلب خود می نویسد : برنامه جمهوریخواهان برای کنگره جدید آمریکا که روز چهارشنبه مورد بررسی قرار می گیرد، تاثیرات بسیار زیادی در این کشور در دو سال آینده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، بدون شک تاثیر این برنامه بر انتخابات 2012 بیش از تاثیر آن بر زندگی مردم آمریکا خواهد بود. جمهوریخواهان وعده داده اند که هزینه ها را کاهش داده، برنامه اوباما درباره بیمه های درمانی را لغو کرده، و بروکراسی موجود در جامعه آمریکا از طریق افزایش نقش دولت از بین ببرند.

به نوشته آسوشیتدپرس، تصویب این طرح در مجلس نمایندگان بسیار ساده تر از سنا خواهد بود چون مجلس نمایندگان در اختیار جمهوریخواهان است، اما تصویب آن در سنا به دلیل آنکه هنوز دموکراتها اکثریت را در آن بر عهده دارند ممکن است با چالشهای زیادی همراه باشد.

بر اساس این گزارش، حتی اگر جمهوریخواهان نتوانند این برنامه را در کنگره تصویب کنند بازهم امید آن را دارند که بتوانند با پرداختن به موضوعات ذکر شده در بالا رای های زیادی را برای خود به دست بیاورند.

علاوه بر این برنامه ها، جمهوریخواهان آمریکا برنامه دیگری را نیز دارند و آن اینکه درباره برنامه ها و سیاستهای رئیس جمهوری، تحقیقات بیشتری را انجام دهند. جمهوریخواهان اعلام کرده اند که در این تحقیقات اعضای دولت را احضار کرده و از آنها پرسش می کنند و مردم آمریکا می توانند در جریان این پرسشها قرار بگیرند.

در همین رابطه روسای جدید کمیته های مختلف مجلس نمایندگان که اکنون در اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته اعلام کرده اند که از این پس سختگیریهای بیشتری را در مورد برنامه های دولت انجام خواهند داد.

بر همین اساس، جمهوریخواهان که اکنون در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت بهتری را پیدا کرده اند و امیدوارند که با توجه به ناتوانی اوباما در عمل به وعده های خود بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به پیروزی برسند.