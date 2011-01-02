مشکلات معلولان در هدفمندی یارانه ها به زودی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد قادری یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با بیان این که تا کنون تمامی یارانههای مراکز تحت پوشش بهزیستی توزیع شده گفت: این یارانهها مربوط به طرح هدفمندسازی یارانهها نیست بلکه همان یارانههای پرداختی معمول بهزیستی به مراکز تحت پوشش خود است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا هزینه ایاب و ذهاب معلولین پرداخت نمیشود گفت: بهزیستی مبحثی با عنوان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب معلولین ندارد و این مبلغ تنها ویژه معلولین پایتخت است که اگر هم چند ماهی به تعویق بیافتد ولی بالاخره پرداخت میشود. همچنین تا کنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان بابت هزینه ایاب و ذهاب یارانه پرداخت کردهایم.
وی افزود: افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها اشکالاتی را در زندگی معلولان ایجاد کرده است که این اشکالات به زودی رفع میشود و آنها نیز باید اندکی تحمل کنند.
قادری اظهار داشت: مهمترین مشکل در بحث ایاب و ذهاب نبود زیرساخت است زیرا تا زمانی که مناسبسازی شهری و به خصوص مناسبسازی در حمل و نقل عمومی انجام نشده است، مشکلات وجود دارد.
وی افزود: سازمان بهزیستی استان تهران هم اکنون با عقد تفاهمنامه میان 10 شرکت خصوصی، هشت خودروی ویژه حمل معلولان را به 80 خودرو و جابجایی معلولان را از 100 نفر به سه هزار و 207 نفر در مقایسه با سال گذشته افزایش داده است.
سرپرست بهزیستی استان تهران در مورد افزایش قیمت برخی از مهدهای کودک در پایتخت گفت: هم اکنون یک هزار و 300 مهد کودک دولتی و خصوصی در سطح استان فعال هستند که 10 درصد از این تعداد تحت نظارت کامل بهزیستی و بقیه آنها به صورت موردی بازرسی و نظارت میشوند.
وی افزود: مهدهای کودک در صورت هرگونه تخلف با اخطار دوم تعطیل میشوند.
قادری تاکید کرد: آموزشهای مهارتهای زندگی همچنان در دستور کار مهدهای کودک قرار دارد.
سرپرست بهزیستی استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا بهزیستی بابت نگهداری از زنان خیابانی که مبتلا به ایدز هستند، اقدامات موثری انجام نمیدهد گفت: بهزیستی تهران دارای دو مرکز بازپروری، دو خانه سلامت و 9 مرکز مداخله در بحران است. براساس مصوبه سال 78 وظیفه بهزیستی تنها غربالگری متکدیان و زنان خیابانی و افراد ولگرد است و شهرداری وظیفه دارد امکانات و تجهیزات لازم را برای شناسایی این افراد فراهم کند که تا کنون تعامل خوبی با شهرداری داشتهایم.
وی افزود: این که شهرداری اعلام کرده است تعدادی از زنان و متکدیان مبتلایان به ایدز به بهزیستی تحویل داده نشدهاند درست است زیرا بهزیستی باید ظرفیت لازم را برای پذیرش این افراد داشته باشد که در حال ظرفیتسازی هستیم.
قادری در پاسخ به این پرسش که چرا بهزیستی در امر ساماندهی کارتنخوابها اقدامی نکرده گفت: جمعآوری و ساماندهی کارتنخوابها براساس مصوبه هیئت دولت بر عهده 14 سازمان و وزارتخانه است ولی بهزیستی تا کنون افرادی را که برای سازماندهی به این سازمان سپرده شدهاند تحت حمایت خود قرار داده و 600 تخت برای متکدیان و کارتنخوابهایی که بیماری روانی مزمن داشتهاند اختصاص دادهایم.
سرپرست بهزیستی استان تهران گفت: بهزیستی برای جمعآوری کودکان خیابانی توسط اورژانس اجتماعی و پایانههای ثابت اقدام میکند ولی مشکل اینجاست که کودک خیابانی با فروش کالا تبدیل به دستفروش میشود و ما در این مورد نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم مگر اینکه حکم قضائی صادر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا آماری از کودکان خیابانی ارایه نمیدهید گفت: چون بسیاری از این کودکان حالت دستفروش دارند و شامل کودکان خیابانی نمیشوند و تعدادی زیادی از آنها در خانواده سرویس میگیرند. همچنین در بسیاری از موارد آمارهای سازمان بهزیستی محرمانه است.
قادری در مورد اقدامات انجام شده برای زنان خودسرپرست گفت: آمارهای زنان بیسرپرست تهران را نمیتوانیم اعلام کنیم زیرا گروهی تحت پوشش کمیته امداد، گروهی بهزیستی و گروهی خیریهها هستند ولی طرح مشاغل خانگی برای زنان خودسرپرست و همچنین پرداخت 23 درصد از حق بیمه آن دسته از زنان خودسرپرست را که شاغل میشوند را بر عهده گرفتهایم.
سرپرست بهزیستی استان تهران از واگذاری 144 واحد مسکونی برای زنان خودسرپرست و معلولان بهزیستی در پیشوای ورامین خبر داد و افزود: اسناد ملکی این ساختمانها به نام مددجویان صادر شده و به زودی تحویل آنها میشود.
قادری در مورد کمپهای غیرمجاز در پایتخت گفت: به طور میانگین 400 تا 600 کمپ غیرمجاز در تهران فعال است و بهزیستی تنها بر کمپهایی که خودش مجوز میدهد نظارت دارد و جلوگیری از فعالیت کمپهای غیرمجاز با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی افزود: در سال گذشته دو مجوز کمپ صادر شد که با توجه به فشار رسانهها مبنی بر این که چرا مجوز کمپ صادر نمیکنید در سال جاری 104 مجوز قانونی برای مراکز میانمدت صادر کردیم و طی قراردادی با یک NGO نظارت بر کمپها را در دستور کار اصلی خود قرار دادهایم.
سرپرست بهزیستی استان تهران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا لایحه اصلاح شده قانون مبارزه با مواد مخدر برای صدور گواهی ترک اعتیاد معتادان ابلاغ شده است، گفت: هنوز این اصلاحیه به ما ابلاغ نشده است.
وی در مورد اینکه چند نفر از کارکنان بهزیستی تهران دورکار شدهاند، گفت: بهزیستی تهران در این زمینه از ستاد دورکاری بهزیستی کشور هم جلوتر است و در حال مطالعه و تحقق این قانون است.
قادری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا یارانه یک و نیم میلیارد تومانی NGOها به سازمان بهزیستی پرداخت شده گفت: هنوز این مبلغ ابلاغ نشده است.
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