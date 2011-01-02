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۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

نشست "بایسته‌های و ضرورتهای مدیریت فرهنگی از منظر نهج البلاغه" برگزار می‌شود

در ادامه سلسله نشستهای علمی ـ تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشست تخصصی "بایسته‌های و ضرورتهای مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه " روز ‌دوشنبه 13 دی 89، ساعت 14 در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست که از طرف گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار می‌شود دکتر بخشعلی قنبری استادیار الهیات سخنرانی خواهند کرد.

مولفه‌های فرهنگ متعالی از دیدگاه نهج‌البلاغه، مبانی مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، علل و زمینه‌های تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، موانع تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، نتایج تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، ویژگی‌های مدیر فرهنگی از دید نهج‌البلاغه و استراتژی‌های مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است.

کد مطلب 1223167

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