در این نشست که از طرف گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار می‌شود دکتر بخشعلی قنبری استادیار الهیات سخنرانی خواهند کرد.

مولفه‌های فرهنگ متعالی از دیدگاه نهج‌البلاغه، مبانی مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، علل و زمینه‌های تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، موانع تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، نتایج تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه، ویژگی‌های مدیر فرهنگی از دید نهج‌البلاغه و استراتژی‌های مدیریت فرهنگی از منظر نهج‌البلاغه از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است.