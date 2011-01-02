در این نشست که از طرف گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار میشود دکتر بخشعلی قنبری استادیار الهیات سخنرانی خواهند کرد.
مولفههای فرهنگ متعالی از دیدگاه نهجالبلاغه، مبانی مدیریت فرهنگی از منظر نهجالبلاغه، علل و زمینههای تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهجالبلاغه، موانع تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهجالبلاغه، نتایج تحقق مدیریت فرهنگی از منظر نهجالبلاغه، ویژگیهای مدیر فرهنگی از دید نهجالبلاغه و استراتژیهای مدیریت فرهنگی از منظر نهجالبلاغه از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است.
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