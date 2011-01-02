  1. هنر
  2. تئاتر
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

بیش از 1000 اثر متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر فجر هستند

بیش از 1000 اثر متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر فجر هستند

1023 اثر از سراسر کشور متقاضی شرکت در بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره 865 کارگردان تئاتر متشکل از 175 زن و 690 مرد از شهرها و استان‌های مختلف کشور متقاضی شرکت در جشنواره هستند. در بخش چشم‌انداز تئاتر ایران 294 اثر، به دبیرخانه جشنواره رسیده که از این میان 85 اثر از شهرستان‌ها و 209 اثر از تهران توسط 53 کارگردان زن و 241 کارگردان مرد ارسال شده است.

همچنین در بخش تجربه‌های نو 234 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که 54 عنوان آنها از شهرستان‌ها و 180 اثراز تهران بوده که این تعداد توسط 52 کارگردان زن و 182 کارگردان مرد ارسال شده است. ضمناَ در بخش پژوهش چهار اثر در بخش پوستر 142 اثر و در بخش مناطق 12 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

در بخش دیگر بیست ‌و نهمین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر با عنوان تولید متون 117 اثر شامل 57 اثر از شهرستان‌ها و 60 اثر از تهران توسط 29 کارگردان زن و 88 کارگردان مرد به دبیرخانه ارسال شده است. در بخش خیابانی 197 اثر شامل 103 اثر از شهرستان‌ها و 94 اثر از تهران به دبیرخانه جشنواره رسید که 34 کارگردان از این تعداد زن و 63 کارگردان این نمایش‌ها مرد هستند.

دربخش پایان‌نام‌های دانشجویی 23 اثر از هفت متقاضی زن و 16 متقاضی مرد به دبیرخانه جشنواره رسید که از این میان سه اثر از شهرستان و 20 اثر از تهران است.

کد مطلب 1223175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها