بیش از 1000 اثر متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر فجر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره 865 کارگردان تئاتر متشکل از 175 زن و 690 مرد از شهرها و استان‌های مختلف کشور متقاضی شرکت در جشنواره هستند. در بخش چشم‌انداز تئاتر ایران 294 اثر، به دبیرخانه جشنواره رسیده که از این میان 85 اثر از شهرستان‌ها و 209 اثر از تهران توسط 53 کارگردان زن و 241 کارگردان مرد ارسال شده است.

همچنین در بخش تجربه‌های نو 234 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که 54 عنوان آنها از شهرستان‌ها و 180 اثراز تهران بوده که این تعداد توسط 52 کارگردان زن و 182 کارگردان مرد ارسال شده است. ضمناَ در بخش پژوهش چهار اثر در بخش پوستر 142 اثر و در بخش مناطق 12 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

در بخش دیگر بیست ‌و نهمین جشنواره بین‌الملی تئاتر فجر با عنوان تولید متون 117 اثر شامل 57 اثر از شهرستان‌ها و 60 اثر از تهران توسط 29 کارگردان زن و 88 کارگردان مرد به دبیرخانه ارسال شده است. در بخش خیابانی 197 اثر شامل 103 اثر از شهرستان‌ها و 94 اثر از تهران به دبیرخانه جشنواره رسید که 34 کارگردان از این تعداد زن و 63 کارگردان این نمایش‌ها مرد هستند.

دربخش پایان‌نام‌های دانشجویی 23 اثر از هفت متقاضی زن و 16 متقاضی مرد به دبیرخانه جشنواره رسید که از این میان سه اثر از شهرستان و 20 اثر از تهران است.