بازداشت 5 فلسطینی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در استادیوم قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را بازداشت کرد.
این رژیم مدعی شده که افراد بازداشت شده برای بمبگذاری در استادیوم فوتبال در قدس برنامه ریزی می کردند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان در خبری فوری از بازداشت 5 فلسطینی به اتهام تلاش برای بمبگذرای در استادیوم قدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را بازداشت کرد.
این رژیم مدعی شده که افراد بازداشت شده برای بمبگذاری در استادیوم فوتبال در قدس برنامه ریزی می کردند.
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