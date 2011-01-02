  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

خبر فوری/

بازداشت 5 فلسطینی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در استادیوم قدس

بازداشت 5 فلسطینی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در استادیوم قدس

شبکه های تلویزیونی عرب زبان در خبری فوری از بازداشت 5 فلسطینی به اتهام تلاش برای بمبگذرای در استادیوم قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی 5 فلسطینی را بازداشت کرد.

این رژیم مدعی شده که افراد بازداشت شده برای بمبگذاری در استادیوم فوتبال در قدس برنامه ریزی می کردند.

کد مطلب 1223178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها