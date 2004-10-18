ارزش صادراتي كروميت 5/462 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، و به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، از ابتداي سالجاري تا پايان شهريور ماه بالغ بر 84 هزارو5/154 تن كروميت به ارزش 6/27 ميليون دلارازكشورصادر شد.

بر اساس اين گزارش، صادرات كروميت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 5/462 درصد و از نظروزني 8/84 درصد افزايش نشان مي دهد.

در سال گذشته از41 معدن كروميت در ايران 21 معدن غير فعال بوده است كه در اين ميان ميزان ذخاير كروميت در ايران 4/25 ميليون تن تخمين زده مي شود كه از اين مقداردر سال 82، حدود 4/628 هزار تن كروميت از معادن كشور استخراج شده است.