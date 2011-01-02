لزوم پیگیری حقوق شیعیان در عربستان/ تسریع در معرفی وزیر خارجه به مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را درجلسه علنی روز یکشنبه قرائت کرد.

براساس این گزارش مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و مهدی شهر در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور پیگیری حقوق شیعیان در کشور عربستان و بررسی علت گردن زدن 40 نفر عراقی در عربستان و همچنین درتذکر به وزیر کشاورزی خواستار توجه به سوخت واحدهای مرغداری در سرخه شد.

میرخلیلی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیرک، و بشاگرد درتذکر به وزیر صنایع خواستارتسریع در مطالعه و اکتشاف معاون شهرستان بشاگرد شد. وی همچنین در تذکر به وزیر کشاورزی بر اتخاذ تصمیمات لازم جهت توسعه بخش کشاورزی بشاگرد و بهره گیری از منابع موجود تاکید کرد. وی همچنین در تذکر به رئیس جمهور نیز خواستار توجه بیشتر به رفع محرومیت ها در منطقه بشاگرد شد.

نصرالله ترابی نماینده مردم شهر کرد در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار نظارت بر کیفیت نان باتوجه به آزادسازی نرخ آرد و نان شد.

مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند درتذکر به وزیر بازرگانی بر لزوم احداث و تاسیس مجتمع آموزش قالیبافی در نهاوند تاکید کرد.

حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند در تذکر به وزیر صنایع و معادن خواستار استاندارد نمودن کارخانه کلک سازی و پالایش قطران شهرستان زرد

علی بنایی نماینده مردم قم درتذکر به وزیر بازرگانی نسبت به تامین آرد نانوایان استان قم از طریق استان های مجاور و عدم تحویل گندم بی کیفیت به سیلوهای این استان تذکر داد.

علی اکبر اولیاء و کاظم فرهمند نمایندگان مردم یزد، صدوق، مهریز بافق و خاتم، در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به مشکل سوخت گلخانه داران برای جلوگری از خسارت بیشتر کشاورزان شدند.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در تذکر به وزیر نیرو نسبت به وضعیت سد فریم در منطقه دو دانگه شهرستان ساری انتقاد کرد. وی همچنین درتذکر به وزیر کشاورزی خواستار تامین اعتبار پروژه مربوط به کشاورزی در شهرستان ساری شد.

سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه درتذکر به وزیران بازرگانی و کشاورزی خواستار جلوگیری از ورود بی رویه سیب و پرتقال به داخل کشور قبل از فروش محصولات داخلی شد.

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام درتذکر به رئیس جمهور خواستار تسریع در معرفی وزیر امور خارجه به مجلس باتوجه به ضرورت دفاع از منافع ملی کشور در شرایط فعلی شد.

عسگر جلالیان نمیانده مردم دیر، کنگلان و جم درتذکر به وزیر کشاورزی بر تسریع در حل مشکل سوخت قایق های صیادی در شهرستان های دیر و کنگان تاکید کرد.