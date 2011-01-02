میاندرود نوزدهمین شهرستان مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر استقرار فرمانداری در میاندرود ساری خبر داد.

هادی ابراهیمی با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت دولت در خصوص تصویب شهرستان میاندرود به مرکزیت سورک، افزود: در اجرای این مصوبه دو بخش در این شهرستان تاسیس می شود.

وی از آماده سازی مقدمات راه اندازی فرمانداری میاندرود در سورک خبر داد و تصریح کرد: بزودی اولین فرماندار میاندرود توسط وزارت کشور منصوب خواهد شد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به مدت کوتاه زمان سفر سوم دولت به استان و ابلاغ مصوبه شهرستان شدن میاندرود ساری، گفت: مردم منطقه میاندرود برای ارج نهادن به این اقدام جشن سپاس برگزار خواهند کرد.

ابراهیمی تصریح کرد: با تبدیل بخش میاندرود به شهرستان، شاخص های توسعه یافتگی در این منطقه مستعد، با هدف اعتلای همه جانبه ارتقاء خواهد یافت.

با انتخاب میاندرود به عنوان نوزدهمین شهرستان مازندران رایزنی ها برای انتصاب نخستین فرماندار این شهرستان آغاز شده است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، محسن مجیدی، حمید شریعت نژاد و ابراهیم نواییان به ترتیب معاونان عمرانی و سیاسی فرمانداری ساری و معاون بازرسی و نظارت بازرگانی مازندران از گزینه های مطرح برای انتصاب نخستین فرماندار شهرستان میاندرود هستند.