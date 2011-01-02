به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که پس از تصویب کلیات طرح ایجاد وزارتخانه ورزش و جوانان، روسای 51 فدراسیون ورزشی با امضای نامه ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کردند، روز یکشنبه با تصویب جزئیات این طرح، تشکیل وزارتخانه نوپای ورزش و جوانان تایید شد.

به این ترتیب و پس از تایید نهایی تشکیل این وزارتخانه، شورای نگهبان 10 روز فرصت دارد تا پس از بررسی نهایی نظرش را در مورد تصمیم مجلس اعلام کند. البته در صورتیکه ایراداتی به این تصمیم وارد باشد شورای نگهبان آن را به مجلس برخواهد گرداند تا مشکلات برطرف شود.

اما در صورتیکه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد و شورای نگهبان نیز تشکیل این وزارتخانه را تایید کند، آنوقت باید منتظر ابلاغ رئیس جمهور و معرفی سرپرست بود. این سرپرست می تواند به مدت سه ماه و تا زمانی که وزیر پیشنهادی دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد امور وزارتخانه ورزش و جوانان را برعهده داشته باشد.

با نهایی شدن تشکیل این وزارتخانه گمانه زنی ها در مورد افرادی که می توانند سرپرست ورزش و جوانان شود آغاز شده است. در این بین گفته می شود گرایش مجلسی ها به سمت امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون بهداشت است. ضمن اینکه از فداحسین مالکی رئیس پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سفیر فعلی ایران در افغانستان به عنوان یکی از گزینه های جدی برای سرپرستی وزارتخانه ورزش و جوانان نام برده می شود.

اما در بین ورزشی‌ها نیز چهره هایی چون محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس و همچنین حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی به عنوان گزینه های مورد نظر برای سرپرستی این وزارتخانه نام برده می شود.

به نظر می رسد در صورتیکه شورای نگهبان با تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان مشکلی نداشته باشد، طی روزهای نخستین هفته آینده شاهد معرفی شدن نخستین سرپرست این وزارتخانه خواهیم بود. ضمن اینکه قطعا تا روز معرفی این سرپرست، گزینه های جدیدی به عنوان کاندیدای حضور در این وزارتخانه معرفی خواهند شد.